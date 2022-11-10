В Сызрани полицейский спас женщину от смерти

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«С таких сотрудников полиции должны брать пример сослуживцы, на них должны равняться окружающие».

С ходатайством к главе города Сызрань о поощрении сотрудника полиции обратился руководитель территориального отдела Западного округа министерства социально - демографической и семейной политики Самарской области Сергей Кияшко.

- Нам, работающим непосредственно с гражданами, прибывшими из ДНР и ЛНР хочется отметить грамотные действия сотрудника полиции по оказанию доврачебной помощи, – поделился Сергей Борисович. – Полицейский не растерялся, и до приезда медиков провел реанимационные мероприятия. Я считаю, что о таких случаях необходимо говорить. С таких сотрудников полиции должны брать пример сослуживцы, на них должны равняться окружающие.

В октябре текущего года сотрудник сызранской Госавтоинспекции лейтенант полиции Никита Решетников, находясь на дежурстве в пункте временного размещения жителей прибывших из ДНР и ЛНР, оказал первую доврачебную помощь постоялице. Женщине внезапно стало плохо: она начала задыхаться, терять сознание. Персонал пункта вызвал скорую помощь, а лейтенант полиции Решетников, призвав на помощь родственника женщины, перевернул ее на бок, провел реанимационные мероприятия по восстановлению дыхания и предал пострадавшую прибывшим врачам. Медики доставили женщину в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Сегодня на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Кириллов за своевременные и грамотные действия при спасении жизни человека вручил лейтенанту полиции Никите Решетникову Почетную грамоту Главы городского округа Сызрань Анатолия Лукиенко.

В служебной деятельности полицейского нередки ситуации, когда человеку может потребоваться экстренная доврачебная помощь, и зачастую от своевременных и правильных действий сотрудника полиции, оказавшегося рядом, зависят жизнь и здоровье человека.

В рамках проекта Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области «Есть такая профессия – на помощь вовремя прийти» с 2019 года проходят обучающие занятия по оказанию первой доврачебной помощи, в которых принимают участие сотрудники самарской полиции. Участники мероприятий получают советы врачей по правильным действиям в экстренных ситуациях и отрабатывают навыки доврачебной помощи.

Фото: ГУ МВД СО