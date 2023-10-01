В Сызрани на территории школы №28 торжественно открыли универсальную спортивную площадку

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В пятницу, 29 сентября, в Сызрани на территории общеобразовательной школы №28 на ул. Коммунистической торжество открыли универсальную спортивную площадку. В праздничном мероприятии приняла участие врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова.



Спортивный объект размером 56 на 28 метров с искусственным газоном, хоккейными бортами и системой освещения построен в рамках государственной программы 63 региона «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2025 годы».



Многофункциональность площадки позволяет использовать ее не только для проведения уроков физкультуры, но и для организации физкультурно-спортивных соревнований и тренировок. Это особенно актуально для детей и молодежи, которые смогут проводить свободное время с пользой для здоровья. Всего в Самарской области к началу учебного года возведено 18 универсальных спортплощадок.



Создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом - одна из целей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: пресс-служба минспорта СО