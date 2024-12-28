В связи со строительством метро продлено ограничение движения транспорта в историческом центре Самары

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В целях обеспечения безопасности движения в связи со строительством метрополитена продлевается ограничение движения транспорта:

– с 00:01 1 января 2025 года до 23:59 8 ноября 2025 года – на улице Галактиновской, от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской;

- с 00:01 1 января 2025 года до 23:59 10 декабря 2025 года – на улице Галактиновской, на участке в районе жилого дома № 95;

- с 00:01 1 января 2025 года до 23:59 8 ноября 2025 года – на улице Самарской, в районе улицы Ярмарочной.

Работа городского общественного транспорта продолжится в соответствии с действующими схемами.

Фото: Администрация Самары