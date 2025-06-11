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В связи с мероприятиями ко Дню России в Самаре будет ограничено движение транспорта
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В связи с мероприятиями ко Дню России в Самаре будет ограничено движение транспорта

11 июня 2025 15:56
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По участкам пяти улиц, прилегающих к периметру площади Куйбышева.

12 июня с 14:00 до 23:00 в связи с проведением мероприятий ко Дню России на площади им. В.В. Куйбышева будет ограничено движение транспорта по участкам пяти улиц, прилегающих к периметру площади:

- по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской;
- по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;
- по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Также на вышеуказанных участках с 20:00 11 июня до 23:00 12 июня будет запрещена остановка и/или стоянка транспорта.

Ограничительные меры не касаются спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также автотранспорта с пропусками, выданными Отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара.

Городской пассажирский транспорт временно изменит маршруты следования. С 14:00 до 23:00 12 июня по скорректированным схемам будут осуществляться перевозки автобусами маршрутов №№ 24, 34, 90, 91, 226. Для трамвайного сообщения сохранится обычный режим.

В зоне ограничения движения светофоры переведут в режим желтого мигания, перекрестки и пешеходные переходы временно будут нерегулируемыми. 

С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

 

Фот:  администрация Самары

Теги: Самара

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