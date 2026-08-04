В субботу, 8 августа, в «Заварке» в Самаре состоится несколько мероприятий

В субботу, 8 августа, в «Заварке» состоится несколько мероприятий.
В 11.00 начнется экскурсия для детей (6+) по выставке «Чувство(а) Дома» (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».
Дети познакомятся с выставкой «Чувство(а) Дома» и представленными на ней воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой они обсудят разные концепции дома, их уникальность и неповторимость, поговорят о том, что позволяет зданию стать безопасным и уютным пространством. Кроме того, юные посетители смогут поиграть в настольные игры, научатся отправлять посылки и построят собственный Ленинский район на специальном конструкторе.
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cZSqxQ
Повтор детских экскурсий по выставке в этом месяце пройдет 12 августа в 11.00 и 19 августа в 11.00.
В 16.00 старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров проведет дрейф «Районный» (12+) по выставке «Чувства(о) Дома» (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».
Выставка «Чувства(о) Дома» – это не только воспоминания и личные архивы жителей Ленинского района Самары, не только историческая реконструкция жилого пространства. Это место для самовыражения, где у посетителей есть возможность выбора маршрута для ознакомления с экспозицией. Выбирая тот или иной путь, гость выстраивает собственное отношение к предоставляемой информации, тем самым формируя уникальный взгляд на концепцию авторов выставки.
«Мы решили, что прогулку по Ленинскому району можно совершить даже не выходя из дома Маштакова, – объясняют организаторы. – Выполняя задания и заполняя специально разработанную книжечку-зин, вы сможете по-новому посмотреть на привычные границы района и сформируете свое представление о нем через собранные нами истории. Кроме того, участники дрейфа смогут лучше понять, что такое «дом» в широком смысле этого слова».
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cZSpU9