В субботу, 8 августа, в «Заварке» в Самаре состоится несколько мероприятий

В субботу, 8 августа, в «Заварке» состоится несколько мероприятий.

В 11.00 начнется экскурсия для детей (6+) по выставке «Чувство(а) Дома» (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

Дети познакомятся с выставкой «Чувство(а) Дома» и представленными на ней воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой они обсудят разные концепции дома, их уникальность и неповторимость, поговорят о том, что позволяет зданию стать безопасным и уютным пространством. Кроме того, юные посетители смогут поиграть в настольные игры, научатся отправлять посылки и построят собственный Ленинский район на специальном конструкторе.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cZSqxQ

Повтор детских экскурсий по выставке в этом месяце пройдет 12 августа в 11.00 и 19 августа в 11.00.