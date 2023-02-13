В СУ СО по информации, опубликованной в СМИ, организована доследственная проверка

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В феврале 2023 года в социальных сетях и на нескольких новостных Интернет – сайтах было размещено видео-обращение дольщиков ЖК «Космолет» города Самары, в котором указывается, что дома должны были быть введены в эксплуатацию в декабре 2022 года, однако этого сделано не было.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников Министерства строительства Самарской области. Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководителя следственного управления по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО