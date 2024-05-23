В СОУНБ с музыкальной программой выступит трио «Fiesta»

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26 мая в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки с музыкальной программой выступит трио «Fiesta» – творческий коллектив и своего рода мини-оркестр, в состав которого входят самарские виртуозы: Ольга Ерофеева (фортепиано), Надежда Родионова (скрипка) и Татьяна Литвинова (виолончель).

На импровизированной сцене «Нового пространства» музыканты не просто дадут концерт, а представят целую аудиовизуальную фантазию «Шаг в Небо», декорациями к которой послужат образы, созданные пензенским художником Виктором ВАНом Норкиным.

Именно мелодии неоклассики в исполнении великолепного трио также станут и последними аккордами этой экспозиции: уже вечером 26 мая она завершит свою работу.

Желаете услышать неземные мелодии в окружении фантастических образов художественного гения Виктора Норкина? Хотите воспользоваться последним шансом увидеть выставку «Всё небо на мне»? Тогда приходите в «Новое пространство»!

26 мая в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство» (1 этаж).

Вход свободный! 12+