В СОУНБ представят работы художницы-абстракциониста Айгуль Туружбаевой

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11 июля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоится открытие выставки живописи самарской художницы Айгуль Туружбаевой. Предстоящую экспозицию под названием «Molecula» можно будет увидеть в «Открытом пространстве» – недавно обновлённой арт-локации библиотеки, призванной удивлять зрителей самыми смелыми, экспериментальными формами искусства, а также демонстрировать творчество молодых художников.

Айгуль Туружбаева – художница-абстракционист. Её работы отличаются интуитивной техникой рисования, ориентацией на динамику света и энергию, которая рождается между автором и холстом, зрителем и произведением. «Моя миссия — быть проводником в яркую жизнь, и я предлагаю вам стать частью этого захватывающего путешествия!» – так сама героиня выставки говорит о цели своего творчества.

Достоянием экспозиции будут произведения живописи, но не исключаем, что художница подготовит для посетителей «Открытого пространства» особенный сюрприз!

Хотите вместе с автором пройти по живописной тропе к вершинам творческого восприятия? Тогда приглашаем вас к созерцанию выставки «Molecula»!

Попасть на экспозицию можно будет до 11 августа 2024 года.

11 июля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (холл 2 этажа).

Вход свободный! (6+)

Фото: пресс-служба СОУНБ