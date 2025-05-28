В СОУНБ откроется выставка "Последний художник»

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29 мая в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной научной библиотеки откроется выставка "Последний художник». 12+



Жители города смогут увидеть более пятидесяти избранных работ художников Поволжья из частной коллекции Валерия Смыгалина.



Выставка избранных работ поволжских художников из собрания ульяновского коллекционера получила название «Последний художник» потому, что являет собой попытку поставить эти вопросы перед людьми, не представляющими себе жизни без подлинного искусства. И ответы на эти вопросы каждый может отыскать только самостоятельно, в «сугубо индивидуальном порядке», один на один с собственной душой, впитывая флюиды вдохновения тех, чьи работы составили эту уникальную экспозицию.



В экспозицию входит 51 работа поволжских художников М.Н. Аржанова (г. Саратов), Н.М. Гущина (г. Саратов), А.И. Дягилева (г. Ульяновск), Е.Ю. Казнина (г. Самара), Н.П. Карачарскова (Чувашия), И.В. Лежнина (г. Ульяновск), А.М. Лобко (г. Ульяновск), В.В. Лопатина (г. Саратов), А.В. Моторина (г. Ульяновск), А.Ю. Похазниковой (г. Саратов), Л.И. Романовой-Сапожниковой (г. Саратов), Ю.Е. Скачкова (г. Самара), А.В. Снежинского (г. Ульяновск), А.А. Соколова (г. Ульяновск), В.А. Солянова (г. Саратов), В.Ф. Чудина (г. Саратов), Е.Н. Шибанова (г. Ульяновск).

Все картины написаны в период с 1960-х годов по настоящее время.



«Эту выставку, в которую вошло более 50 работ, можно назвать промежуточным итогом условного исследовательского проекта длительностью более двадцати лет, задача которого - найти в современной России образцы подлинно свободного изобразительного искусства, не стреноженного идеологией, не сфабрикованного конъюнктурной игрой ума и влиянием рынка. Искусства с одной стороны новаторского, а с другой - крепко стоящего на фундаменте российских художественных достижений и традиций», - рассказал коллекционер Валерий Смыгалин.

Фото: минкульт СО