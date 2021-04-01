В СОУНБ «Тотальный диктант» пройдет на русском и английском языке

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31 марта открылась регистрация на площадки ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант» 2021 года, которая будет проходить на сайте в самарском разделе официального сайта totaldict.ru.

Традиционно Самарская областная универсальная научная библиотека принимает активное участие в подготовке участников и непосредственно в организации работы площадки всероссийской образовательной акции. В Самаре, как и по всей России, «Тотальный диктант» будет проводиться 10 апреля 2021 года в 15:00. Диктором (или официально – диктатором) в СОУНБ является известный телеведущий, шеф-редактор ГТРК «Самара» Данил Рыбалко. Кроме того, новостью этого года является возможность именно на площадке областной научной библиотеки написания еще и «Тотального диктанта на английском языке». Он будет проходить тоже 10 апреля, в 16.30. Зарегистрироваться можно будет также на официальном сайте акции totaldict.ru. Проверка грамотности такого плана в Самаре очень востребована и популярна, поэтому стоит заранее позаботиться об участии и пройти процедуру регистрации.

Автором русского и английского текстов для диктантов является Дмитрий Глуховский – российский писатель, журналист, сценарист, радиоведущий, военный корреспондент, автор романов «Метро 2033» и «Метро 2034», «Метро 2035», «Будущее», «Текст» и «Сумерки», а также сборника «Рассказы о Родине».

«Мне показалось, что ни в одном из прочитанных текстов нет самодостаточного, герметичного сюжета, который начинается и заканчивается в теле этого диктанта. Там была публицистика, были главы, фрагменты будущих романов и так далее. И мне захотелось этот дефицит восполнить – сделать завершенную, понятную и объединяющую человеческую историю. Именно так я определил для себя свою задачу», – рассказал СМИ автор текстов.

С большой вероятностью можно прогнозировать, что в русскоязычном тексте будет сложная пунктуация. Подготовиться к диктанту помогут видеозаписи открытых занятий по русскому языку, которые в этом году вернулись к офлайн-формату. Их можно найти по ссылке. Их подготовили и провели специалисты Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, профессиональные филологи.

В мае 2021 года в СОУНБ откроется единственная в Самаре «Библиотека грамотности», которая в дальнейшем поможет читателям готовиться к следующему «Тотальному диктанту», подтянуть по русскому языку детей и самим освежить знания орфографии и пунктуации. К слову, уже сейчас наши специалисты используют первую книгу «Тотального диктанта» — «Сто текстов о языке» двухтомника из серии «Русский язык 18+», выпущенного фондом «Тотальный диктант» совместно с издательским домом «Городец».

Фото: СОУНБ.