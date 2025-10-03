В СОУНБ расскажут об истории самарского речного транспорта

125

«Прошлое, настоящее и будущее самарского речного транспорта» – лекция с таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 9 октября в 13:00. Жители города получат возможность узнать о развитии системы перевозки людей и грузов по Волге в нашем регионе.

Лекция пройдёт при участии сразу двух спикеров. Так, об истории судоходства на реке Волге в Самарском крае в дореволюционное и советское время расскажет главный библиограф отдела правовой и патентно-технической информации Алексей Александров. О таком виде транспорта, как суда на воздушной подушке (СВП), расскажет Владимир Герасимов – корабельный инженер-механик, непосредственный участник организации переправы через Волгу на СВП. Он поделится со слушателями рассказом о том, как устроены эти необычные суда, а также о том, как ему и его коллегам удалось создать схему самых первых перевозок с использованием этих средств передвижения.

Лекция пройдёт в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство», реализуемого Центром поддержки технологий и инноваций СОУНБ в партнёрстве с крупнейшими научно-техническими учреждениями и производственными предприятиями Самарской области.

9 октября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

Фото проедоставлено пресс-службой СОУНБ