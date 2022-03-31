В СОУНБ расскажут о секретах мобильной съемки и технике создания анимации

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2 апреля 2022 года в 12.00 в многофункциональном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина,14а, 2 этаж) состоится мастер-класс Виктора Шаповалова по операторской работе «Мобильная съемка».

Спикер: Виктор Шаповалов – оператор, видеомейкер, создатель студии DRS FILM , производящего ролики по самым смелым идеям.

В программе мастер-класса:

— Мобильная съемка как путь в прекрасный и свободный мир.

— Как выжать максимум из камеры телефона (какой свет нужен, настройки камеры, объективы).

— Секретный ингредиент лучшей съемки.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

2 апреля в 14:00 состоится мастер-класс по анимации Светланы Сергеевой «Пикселяция: мы – герои мультфильма».

Спикер: Светлана Владимировна Сергеева – педагог дополнительного образования высшей категории, руководитель образцовой детской студии фотовидеотворчества «Субъектив» и одноимённого клуба любителей экранного творчества.

Принято считать, что создание анимации – дело непростое, высокотехнологичное, требующее тщательной подготовки, специального оборудования и особых знаний.

На самом деле существуют такие техники, которыми может овладеть каждый. И всё, что для этого надо – хорошее воображение, дружная компания и минимум оборудования, которое найдётся у каждого из нас.

Речь пойдёт о технике «пикселяция» – одной из разновидностей «stop-motion» (остановленное, прерывистое движение), где объектами анимации выступают люди, движения которых разделены на фазы и сфотографированы каждое в отдельности. Таким образом можно воплотить в смонтированном ролике самые забавные идеи, практически магию, в которой мы сами и поучаствуем.

Для участия нужно зарегистрироваться в по ссылке.

Мастер-классы организованы в рамках подготовки к IV Самарскому областному конкурсу буктрейлеров «Мистер Букер». Конкурс трейлеров о любимых книгах за предыдущие годы успел собрать 300 работ, многие из них демонстрируются в библиотеках Самарской области.