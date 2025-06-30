В СОУНБ прошла презентация энциклопедии «Кто есть кто в Самарской области 2025» 26 июня 2025 года

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С 2014 года общество с ограниченной ответственностью «Кто есть кто» при информационной поддержке департамента по информационной политике Администрации Губернатора Самарской области издаёт ежегодную энциклопедию «Кто есть кто в Самарской области». В четверг 26 июня 2025 года в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки по адресу: город Самара, проспект Ленина, 14А прошла презентация уже тринадцатого выпуска этой энциклопедии.

Ведущим на этой презентации был главный редактор энциклопедии «Кто есть кто в Самарской области», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто», Председатель Совета Ассамблеи народов Самарской области Еругин Юрий Васильевич, который вручал памятные экземпляры энциклопедии «Кто есть кто в Самарской области 2025» её участникам и вёл концертную программу.

Участники презентации почтили Минутой молчания память всех погибших в разные годы за наше Отечество, включая погибших в специальной военной операции. С концертными программами перед участниками презентации энциклопедии выступили самарский диксиленд «Волжский бриз» (руководитель Денис Шевяков) и ансамбль казачьей песни «Сваха» (руководитель Гульнара Божина).

Большую помощь в организации и проведении этой презентации оказали коллективу энциклопедии сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки (директор Пряникова Светлана Юрьевна) и добровольцы добровольческого объединения «Волжское серебро» Самарского дворца ветеранов (руководитель Казакова Татьяна Михайловна).

В церемонии презентации приняли участие её участники, чьи биографические страницы были размещены в выпуске за 2025 год: руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Самарской области Полянскова Наталья Вадимовна, генеральный директор акционерного общества «Самаратепломонтаж» Сапов Юрий Евгеньевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Самара Ланд» Александров Виталий Львович, директор общества с ограниченной ответственностью «Велнес технологии» Рудой Дмитрий Сергеевич, председатель колхоза «Серп и Молот» (м.р. Большечерниговский) Филатов Анатолий Гаврилович, директор МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева» г.о. Самара Бочков Игорь Александрович, директор ГБНОУ Самарской области «Академия для одарённых детей (Наяновой)» Наянова Марина Венедиктовна, председатель Ассоциации некоммерческих образовательных организаций Самарской области Садовникова Татьяна Евгеньевна, директор ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» Кузнецов Сергей Иванович, главный врач стоматологической поликлиники «Ортодонт» Шишкин Корней Михайлович, руководитель автономной некоммерческой организации «Северный человек. Самара» Бобриков Константин Игоревич, художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка» Колотовкина Елена Геннадьевна, художественный руководитель Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет» Коценко Борис Васильевич, управляющий партнёр адвокатского бюро «Мирзоян, Селиванова и партнёры» Мирзоян Сергей Кароевич, директор МБУ г.о. Самара «Духовой оркестр» Пестерев Евгений Владимирович, дизайнер-предприниматель Строганова Олеся Александровна и другие.

Каково же содержание энциклопедии под названием «Кто есть кто в Самарской области 2025»? - На обложке сборника объёмом 144 страницы размещены тридцать три цветных фотографии наиболее известных с точки зрения редакции данной энциклопедии лидеров самарского региона текущего 2025 года во главе с Губернатором Самарской области Федорищевым Вячеславом Андреевичем. На форзацах издания размещена социальная реклама: на переднем - о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а на заднем – о российских воинах – участниках специальной военной операции.

Энциклопедия начинается с обращения к читателям «К тем, кто сегодня делает историю» главного редактора издания, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто» Еругина Юрия Васильевича о кратких итогах развития самарского региона в 2024 году. В разделе «Почётные граждане Самарской области» размещены фотографии и краткие биографические данные обо всех по состоянию на 18 апреля 2025 года сорока одном Почётном гражданине Самарской области.

Продолжает рассказ о наших земляках-героях раздел энциклопедии «Самарцы - герои специальной военной операции», в котором были размещены биографические страницы самарцев - участников СВО - Героях Российской Федерации. Среди героев этих публикаций - Герои Российской Федерации Ибатуллин Рамиль Рахматуллович, командующий 2 гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа, Девятов Максим Вадимович, общественный советник Губернатора Самарской области по СВО, Гринин Сергей Анатольевич, заместитель командира группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России, Джумагалиев Мирлан Андреевич, заместитель командира 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии, Ерёмин Андрей Валерьевич, командир группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России, Карпенко Евгений Васильевич, командир отделения взвода военной разведки 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России, Колпаков Андрей Валерьевич, заместитель командира 85 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейского армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа, Красный Виталий Сергеевич, командир отделения специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России, Манкишев Ренат Гуандыкович, командир вертолёта, выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков, Мечтанов Никита Григорьевич, старший разведчик отделения специального назначения разведывательного батальона 127 отдельной разведывательной бригады 18 общевойсковой армии Южного военного округа, Пономаренко Артём Александрович, командир 2 мотострелковой роты мотострелкового батальона 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа, Соколовский Андрей Андреевич, старший разведчик группы специального назначения 3 отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил России.

Для вручения экземпляров энциклопедии самарцам - героям СВО эти книги были переданы Полянсковой Наталье Вадимовне, руководителю филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Самарской области. Биографческая страница Н.В. Полянсковой и информация о самарском филиале этого фонда также были размещены в презентуемой энциклопедии.

Следующий и самый большой по объёму раздел энциклопедии называется «Наши современники». В нём размещены цветные фотографии, даты и места рождения, данные об образовании, основных этапах трудовых карьер, участии в научной, общественной и политической деятельности, наградах, увлечениях и семейном положении около ста известных и заслуженных лидерах самарского региона во главе с Губернатором Самарской области Федорищевым Вячеславом Андреевичем. Среди биографических страниц, вошедших в число лидеров региона в текущем 2025 году по версии редколлегии энциклопедии, биографические страницы представителей органов власти различных уровней. Среди биографических страниц представителей органов власти в энциклопедии размещены биографические страницы Котельникова Геннадия Петровича, Председателя Самарской Губернской Думы, Смирнова Михаила Андреевича, первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области, Фетисова Александра Борисовича, первого вице-губернатора Самарской области, Яковлева Дмитрия Николаевича, вице-губернатора - руководителя Администрации Губернатора Самарской области, Филиппова Сергея Васильевича - министра внутренней политики Самарской области, Иванова Игоря Геннадьевича - начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области, Дегтева Алексея Петровича - председателя Думы городского округа Самара, Князькина Валерия Анатольевича - Глава муниципального района Челно-Вершинский и других.

Среди биографических страниц лидеров бизнеса, промышленности и строительства - биографические страницы Фомичева Валерия Петровича - президента Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области», Мисюли Павла Алексеевича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Самарский Стройфарфор», Раздьяконова Андрея Вадимовича - президента акционерного общества «Объединенная страховая компания», Сапова Юрия Евгеньевича - генерального директора акционерного общества «Самаратепломонтаж», Сердюка Василия Борисовича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью «БТС», Хивинцева Алексея Анатольевича - директора общества с ограниченной ответственностью «Эхо-Н», Александрова Виталия Львовича - генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Самара Ланд», Мухаметшина Вазыха Гатовича - президента группы компаний «Прогресс-В», Рудоя Дмитрия Сергеевича - директора общества с ограниченной ответственностью «Велнес технологии», Хисамутдинова Шамиля Салимгереевича - директора общества с ограниченной ответственностью «ЭЛРИ» и других.

Развитие сельского хозяйства нашего региона представлено биографическими страницами Димитриева Виктора Николаевича, директора общества с ограниченной ответственностью «К.Х. Волгарь» (м.р. Большеглушицкий), Казачковой Ирины Олеговны, директора общества с ограниченной ответственностью «Агроресурс» (м.р. Пестравский), Филатова Анатолия Гавриловича, председателя колхоза «Серп и Молот» (м.р. Большечерниговский) и других.

Образование Самарской области в энциклопедии представлено биографическими страницами Акопьяна Виктора Альбертовича, министра образования Самарской области, Сойфера Виктора Александровича, президента Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Чумака Вадима Геннадьевича, ректора Международного института рынка, Бочкова Игоря Александровича, директора МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева» г.о. Самара, Наяновой Марины Венедиктовны, директора ГБНОУ Самарской области «Академия для одарённых детей (Наяновой)» и другими страницами, а здравоохранение и медицина - биографическими страницами Орлова Андрея Евгеньевича, министра здравоохранения Самарской области, Романова Владислава Евгеньевича, директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области, Кузнецова Сергея Ивановича, директора ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови», Сабанцева Олега Валентиновича, директора НМУ «Диада - лечебный центр ОН и ОНА», Шишкина Корнея Михайловича, главного врача стоматологической поликлиники «Ортодонт» и другими страницами.

Деятельность религиозных и общественных организаций в энциклопедии была представлена биографическими страницами Сергия, Митрополита Самарского и Новокуйбышевского, Яруллина Талипа Вагизовича, председателя регионального духовного управления мусульман Самарской области, Ардалина Бориса Васильевича, председателя Совета регионального отделения общественной организации «Воспитанники комсомола - моё Отечество», Бобрикова Константина Игоревича, руководителя автономной некоммерческой организации «Северный человек. Самара», Цветковой Ирины Владимировны, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России и биографическими страницами других деятелей.

Много внимания в энциклопедии уделено лидерам в социальной сфере нашего региона, публикуя биографические страницы Вавилина Романа Юрьевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ресторанная компания Поляна», Гусейнова Эдуарда Низамовича, исполнительного директора Международной Грушинской Академии, Колотовкиной Елены Геннадьевны, художественного руководителя детского музыкального театра «Задумка», Коценко Бориса Васильевича, художественного руководителя Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет», Мирзояна Сергея Кароевича, управляющего партнёра адвокатского бюро «Мирзоян, Селиванова и партнёры», Пестерева Евгения Владимировича, директора МБУ г.о. Самара «Духовой оркестр», Строгановой Олеси Александровны, предпринимателя-дизайнера и других. Также отдельный раздел энциклопедии был посвящён рекламной информации об отдельных предприятиях и организациях самарского региона.

В рамках объявленного губернатором Самарской области Федорищевым Вячеславом Андреевичем 10-летия многодетной семьи в нашем регионе главный редактор энциклопедии Еругин Юрий Васильевич передал представителю министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области экземпляры энциклопедии, в которых были опубликованы материалы о многодетных семьях Самарской области Глушковых, Гребеньковых, Демченко, Зайцевых, Захарьяш, Землянских, Красных, Кудиновых, Мордвовых, Осыдченко, Савиных и Самойловых-Шестопаловых.

А завершилась церемония презентации энциклопедии «Кто есть кто в Самарской области 2025» дружеским чаепитием.