В Самаре на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
15 ноября 2025 12:56
20 ноября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить открытую творческую встречу с представителями завода АО «Металлист-Самара». Специалисты двигателестроительного предприятия расскажут об истории завода, а также поведают о трудовых подвигах его инженеров и рабочих в годы Великой Отечественной войны.

«Металлист-Самара» – предприятие с давней и славной историей, которую приятно отсчитывать с 1941 года. В нашем городе оно было построено на базе мощностей эвакуированного завода № 525 из Артёмовска, в рабочий коллектив которого влились местные кадры, а также специалисты из Москвы, Тулы, Коврова, Венюкова. В военное время завод выпускал знаменитые пулемёты ШКАС, которые устанавливались на штурмовиках Ил-2, а также пулеметы ДШК, поставлявшиеся в пехотные подразделения, танковые войска и на корабли военно-морского флота. Всего за годы Великой Отечественной войны рабочие завода выпустили и направили на фронт более 120 тысяч крупнокалиберных пулемётов и 114 тысяч авиационных скорострельных пулемётов. За этот поистине огромный вклад в вооружение Красной армии указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году предприятие было удостоено высокой награды – ордена Ленина.

В послевоенные годы на заводе производились зенитные установки, камеры сгорания для жидкостных ракетных двигателей, а также узлы для авиационных двигателей. В наши дни деятельность предприятия по-прежнему неразрывно связана с ракетно-космической и авиационной отраслью. А ещё недавно было освоено новое направление производства – теперь здесь выпускают наземные газотурбинные установки.

Хотите узнать больше о прошлом и настоящем завода «Металлист-Самара»? Тогда приходите в библиотеку!

Творческая встреча пройдёт в рамках проекта «Куйбышев – тыловой арсенал Победы», который проводится в областной научной библиотеке в честь празднования 80-летия Победы.

20 ноября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

12+

