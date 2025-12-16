В СОУНБ пройдет открытая лекция о стрессе перед новым годом

18 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая просветительская встреча с представителями Самарской ассоциации психообразования. Гостей библиотеки ожидает лекция на тему «Новогодние традиции с заботой о себе», посвящённая способам управления стрессом в преддверии торжества.

Новый год – один из самых ожидаемых праздников для миллионов людей: он сулит приятные подарки, радость от встреч с родными и друзьями, возможность наконец-то отложить в сторону дела на работе. Однако у главного зимнего праздника есть и другая сторона. Например, новые чаяния и ожидания, которым надо соответствовать, повышенные финансовые нагрузки, необходимость заниматься утомительной подготовкой к торжеству – всё это накладывает негативный отпечаток.

И тем не менее психологи утверждают, что существует много способов превратить предновогоднюю суматоху из источника нервного напряжения в инструмент осознанной заботы. Как не выгореть в эту зимнюю пору, подобно бенгальскому огню? Как сохранить в своей душе ощущение волшебства и подарить его своим близким? На эти и многие другие вопросы ответят специалисты клиники психотерапии «Про тебя» – КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и интегративный психолог Анастасия Соколова.

Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования.

18 декабря в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+