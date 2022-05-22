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В СОУНБ отметят 55-летие концерта Высоцкого в Куйбышеве

22 мая 2022 18:20
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24 мая 1967­­ года, ровно 55 лет назад, впервые в Куйбышеве состоялся концерт тогда еще молодого и не очень популярного актера, поэта и барда Владимира Высоцкого.

24 мая, в 17:00,  в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится  концерт, посвященный 55-летию первого выступления В.С. Высоцкого в г. Куйбышеве. Творческий вечер будет организован в партнерстве с Самарским региональным  общественным фондом «Центр Владимира Высоцкого в Самаре».

Именно 24 мая 1967­­ года, ровно 55 лет назад, впервые в Куйбышеве состоялся концерт тогда еще молодого и не очень популярного актера, поэта и барда Владимира Высоцкого.

В программе вечера в библиотеке выступления:

-  Сергея Лысенко;

-  Елены Ключниковой,

-  Сергея Воякина;

-  Инессы и Владимира Овчинниковых;

-  Евгения Измайлова;

- Евгения Разина и других исполнителей.

Оформление вечера – фото Владимира Емца, известного самарского фотографа, члена Союза журналистов России, который снимал легендарные куйбышевские  концерты.

Напомним историю события. Будущего кумира советской интеллигенции пригласил легендарный для нашего города молодежный клуб ГМК-62. Сейчас сложно поверить, но в зрительном зале филармонии даже оставались свободные места. Однако весть о том, что в Куйбышеве выступает талантливый автор и певец, мгновенно облетела город. И второй в этот день концерт в «Дзержинке» шел при полном аншлаге.

Всего через несколько месяцев в прокат вышел фильм Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль», Высоцкого стали узнавать на улице. Куйбышевские активисты-шестидесятники вновь занялись организацией творческого вечера кумира. На этот раз уговорить Владимира Семеновича было сложнее. Выступление состоялось 29 ноября 1967 года во Дворце спорта, который вмещал 12 тысяч человек. Билеты невозможно было достать, поэтому многие сидели на ступеньках и толпились за кулисами.

Жители нашего города бережно хранят память о двух приездах и нескольких концертах талантливого советского актера и замечательного поэта. Рядом с обновленным  Дворцом спорта стоит памятник Высоцкому, который создал и подарил Самаре друг певца, большой художник и скульптор Михаил Шемякин. В честь него названы улица, сквер, открыта стела и установлен бюст поэта и актера. Поклонник певца Михаил Трифонов открыл Музей Владимира Высоцкого и является организатором юбилейного творческого вечера, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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