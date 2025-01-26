Я нашел ошибку
Главные новости:
Игра завершилась победой «Крыльев-2» со счётом 6:0.
«Крылья-2» и молодёжка на стадионе «Металлург» сыграли товарищеский матч
В рамках второго сбора у нашей команды пройдет три контрольных матча. 
27 января «Крылья Советов» начнут второй FONBET зимний сбор️ в Турции
«Гой ты, Русь, моя родная…» – сетевой проект под таким названием стартует в январе этого года в учреждениях в сфере культуры Самарской области.
В СОУНБ объявили о старте большого просветительского проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В Самаре ночью -8, -10°С, днем -1, -3°С.
27 января в регионе облачно, днем небольшие осадки, местами гололед, до +1°С
Гастроли состоятся с 16 по 19 октября в Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева (г. Новосибирск).
В 2025 году театр «СамАрт» примет участие в федеральной программе «Большие гастроли»
Частота мытья головы зависит от типа волос, состояния кожи головы, уровня физической активности и даже климатических условий.
Дерматовенеролог рассказала об оптимальной частоте мытья головы
Протяженностью свыше 63 км.
На 17 участках побережья Черного моря зафиксировали новые выбросы мазута
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ объявили о старте большого просветительского проекта в честь юбилея Сергея Есенина

26 января 2025 19:16
138
«Гой ты, Русь, моя родная…» – сетевой проект под таким названием стартует в январе этого года в учреждениях в сфере культуры Самарской области.

«Гой ты, Русь, моя родная…» – сетевой проект под таким названием стартует в январе этого года в учреждениях в сфере культуры Самарской области. Просветительская инициатива приурочена к 130-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. Ключевым центром проведения проекта выступает Самарская областная универсальная научная библиотека, посетителей которой ждут концерты, конкурсы, мастер-классы, цифровые выставки и другие события, посвящённые жизни и творчеству знаменитого классика отечественной литературы.

Сергей Есенин – знаковый автор русской поэзии XX века. Строчки из произведений поэта отзываются в сердцах тысяч россиян и спустя почти столетие после его кончины. В своих стихах Сергей Александрович часто обращался к теме Родины, описывая её природу, историю, нравы и обычаи народа:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

Это четверостишие из стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…» многие помнят ещё со школьной скамьи. Но что ещё мы можем знать об авторе, чья жизнь и смерть до сих пор вызывают так много споров среди историков, литературоведов и простых читателей? Чтобы ответить на этот вопрос, СОУНБ и другие учреждения культуры региона объединились вместе, подготовив для жителей губернии большой просветительский проект, призванный расширить горизонты восприятия литературного наследия Есенина и рассказать о значимости его творчества в контексте как прошлого, так и настоящего.

Так, на протяжении многих месяцев вплоть до октября 2025 года в СОУНБ будут проходить выставки, лекции, семинары, интерактивы и другие мероприятия в рамках празднования 130-летия со дня рождения поэта.

Сетевая акция #знакомыйваш_СергейЕсенин (январь – декабрь)

Акция в социальной сети «ВКонтакте», участники которой смогут по-своему раскрыть творчество Сергея Есенина. Для этого, к примеру, можно прочесть на камеру его сочинения, спеть песню на его стихи, нарисовать живописный рисунок, посвящённый поэту, и поделиться своим трудом на личной странице в соцсети. В декабре 2025 года авторы лучших публикаций получат призы.

Моноспектакль «Жизнь входит в берега» (февраль)

Художественный интерактив, посвящённый творчеству Сергея Есенина. Представляет моноспектакль Евгений Макаров – поэт, мелодекламатор, руководитель творческого объединения современных авторов и мелодекламаторов «ТворИС с Е. Макаровым».

«Гой ты, Русь, моя родная…» (март, апрель, сентябрь)

Цикл арт-лекций о жизни и творчестве Сергея Есенина с участием признанных историков и литературоведов.

«Всю душу выплесну в слова и образы…» (март, октябрь)

Творческий конкурс для детей и молодёжи. Юных читателей приглашают приобщиться к творчеству Сергея Есенина и написать собственные литературные эссе, а также стихотворения в стиле имажинизма, приверженцем которого был поэт. Другим направлением конкурса является создание художественных иллюстраций по работам участников акции.

Открытый микрофон/открытый урок творчества поэта (март)

Литературная встреча, участники которой смогут прочесть стихи Сергея Есенина, свои собственные стихи на есенинскую тематику, а также услышать увлекательный рассказ о творчестве литератора от поэта и литературоведа Евгения Чепурных.

«Пой песню, поэт!» (3 октября)

Заключительное событие сетевого проекта – большой тематический гала-концерт. В роли ведущего – Евгений Макаров.

Детальные подробности и конкретные даты предстоящих событий сетевого проекта «Гой ты, Русь, моя родная…» уже совсем скоро можно будет узнать на его официальной странице «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игра завершилась победой «Крыльев-2» со счётом 6:0.
26 января 2025, 21:05
«Крылья-2» и молодёжка на стадионе «Металлург» сыграли товарищеский матч
Игра завершилась победой «Крыльев-2» со счётом 6:0. Футбол в Самаре
93
В рамках второго сбора у нашей команды пройдет три контрольных матча. 
26 января 2025, 20:38
27 января «Крылья Советов» начнут второй FONBET зимний сбор️ в Турции
В рамках второго сбора у нашей команды пройдет три контрольных матча.  Спорт
99
В Самаре ночью -8, -10°С, днем -1, -3°С.
26 января 2025, 18:17
27 января в регионе облачно, днем небольшие осадки, местами гололед, до +1°С
  В Самаре ночью -8, -10°С, днем -1, -3°С. Экология
186
В центре внимания
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
285
В Самарской области состоялась XVII «Гонка чемпионов»
26 января 2025  12:38
В Самарской области состоялась XVII «Гонка чемпионов»
302
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
497
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
613
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
948
Весь список