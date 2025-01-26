В СОУНБ объявили о старте большого просветительского проекта в честь юбилея Сергея Есенина

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«Гой ты, Русь, моя родная…» – сетевой проект под таким названием стартует в январе этого года в учреждениях в сфере культуры Самарской области. Просветительская инициатива приурочена к 130-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. Ключевым центром проведения проекта выступает Самарская областная универсальная научная библиотека, посетителей которой ждут концерты, конкурсы, мастер-классы, цифровые выставки и другие события, посвящённые жизни и творчеству знаменитого классика отечественной литературы.

Сергей Есенин – знаковый автор русской поэзии XX века. Строчки из произведений поэта отзываются в сердцах тысяч россиян и спустя почти столетие после его кончины. В своих стихах Сергей Александрович часто обращался к теме Родины, описывая её природу, историю, нравы и обычаи народа:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

Это четверостишие из стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…» многие помнят ещё со школьной скамьи. Но что ещё мы можем знать об авторе, чья жизнь и смерть до сих пор вызывают так много споров среди историков, литературоведов и простых читателей? Чтобы ответить на этот вопрос, СОУНБ и другие учреждения культуры региона объединились вместе, подготовив для жителей губернии большой просветительский проект, призванный расширить горизонты восприятия литературного наследия Есенина и рассказать о значимости его творчества в контексте как прошлого, так и настоящего.

Так, на протяжении многих месяцев вплоть до октября 2025 года в СОУНБ будут проходить выставки, лекции, семинары, интерактивы и другие мероприятия в рамках празднования 130-летия со дня рождения поэта.

Сетевая акция #знакомыйваш_СергейЕсенин (январь – декабрь)

Акция в социальной сети «ВКонтакте», участники которой смогут по-своему раскрыть творчество Сергея Есенина. Для этого, к примеру, можно прочесть на камеру его сочинения, спеть песню на его стихи, нарисовать живописный рисунок, посвящённый поэту, и поделиться своим трудом на личной странице в соцсети. В декабре 2025 года авторы лучших публикаций получат призы.

Моноспектакль «Жизнь входит в берега» (февраль)

Художественный интерактив, посвящённый творчеству Сергея Есенина. Представляет моноспектакль Евгений Макаров – поэт, мелодекламатор, руководитель творческого объединения современных авторов и мелодекламаторов «ТворИС с Е. Макаровым».

«Гой ты, Русь, моя родная…» (март, апрель, сентябрь)

Цикл арт-лекций о жизни и творчестве Сергея Есенина с участием признанных историков и литературоведов.

«Всю душу выплесну в слова и образы…» (март, октябрь)

Творческий конкурс для детей и молодёжи. Юных читателей приглашают приобщиться к творчеству Сергея Есенина и написать собственные литературные эссе, а также стихотворения в стиле имажинизма, приверженцем которого был поэт. Другим направлением конкурса является создание художественных иллюстраций по работам участников акции.

Открытый микрофон/открытый урок творчества поэта (март)

Литературная встреча, участники которой смогут прочесть стихи Сергея Есенина, свои собственные стихи на есенинскую тематику, а также услышать увлекательный рассказ о творчестве литератора от поэта и литературоведа Евгения Чепурных.

«Пой песню, поэт!» (3 октября)

Заключительное событие сетевого проекта – большой тематический гала-концерт. В роли ведущего – Евгений Макаров.

Детальные подробности и конкретные даты предстоящих событий сетевого проекта «Гой ты, Русь, моя родная…» уже совсем скоро можно будет узнать на его официальной странице «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а.

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Фото: пресс-служба СОУНБ