В СОУНБ наградили победителей областного конкурса краеведческих изданий

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В галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки впервые состоялось подведение итогов Конкурса краеведческих изданий, который был посвящён 170-летию Самарской губернии. Он проводился под эгидой Министерства культуры Самарской области, Управления государственной архивной службы Самарской области и Совета ректоров вузов Самарской области.

Организаторами значимого для нашего региона события стали Самарская областная универсальная научная библиотека в партнерстве с Центральным государственным архивом, Самарским государственным социально-педагогическим университетом и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева.

В торжественной обстановке объявили имена победителей и лауреатов областного конкурса – авторов лучших изданий о нашем крае.

«У меня сегодня почетная миссия – поприветствовать вас от лица Министерства культуры Самарской области, – обратилась ко всем присутствующим консультант управления отраслевых технологий Министерства культуры Самарской области Мария Пошехонова. – …Областной конкурс стал стимулом к изучению прошлого Самарской губернии, популяризации краеведческих изданий, позволил выявить наиболее актуальные темы в современном краеведении и проинформировать жителей области о книжных новинках, посвященных родному краю». Мария Сергеевна пожелала авторам и издателям новых идей, вдохновения, успешного продолжения исследований и творческого роста, а также вручила приветственный адрес директору СОУНБ Светлане Пряниковой.

Светлана Юрьевна поблагодарила всех авторов и издателей, которые приняли участие в конкурсе, всех, кто вошел в оргкомитет, нашел время для работы в жюри, и выразила надежду, что конкурс получит развитие, станет доброй традицией для Самарской губернии. А это означает, что в результате у нас появятся хорошие новые книги по истории нашего края.

Все поступившие на конкурс издания оценивались по трём номинациям:

— Просветительское (популярное) краеведческое издание.

— Научно-популярное краеведческое издание.

— Научное краеведческое издание.

Результаты Областного конкурса краеведческих изданий, посвящённого 170-летию Самарской губернии здесь, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО