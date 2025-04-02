В СОУНБ начала работу книжная выставка к 80-летию Победы

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1 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка в рамках проекта «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века». Посетители библиотеки могут увидеть разнообразную литературу современных авторов, писавших о событиях тех далёких лет.

Экспозиция призвана показать то, как Великая Отечественная война воспринимается историками и писателями, живущими уже в наши дни. Основу выставки составляют книги, написанные и изданные в период с 2001 по 2025 год. Эти исследования отличаются тем, что они опираются на основательную документальную базу – и в том числе на недавно рассекреченные материалы.

Особенностью выставки является её тематическое разнообразие. Более 350 книг повествуют о ходе боевых действий, о культурной жизни СССР, о трудовых подвигах советских граждан, о напряжённой работе советских дипломатов. Все вместе они позволяют составить наиболее полную картину того, как выглядела та страшная эпоха и какой ценой была достигнута победа над нацизмом.

Начавшая свою работу экспозиция станет финальной для всего проекта «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века», проводимого в СОУНБ с 2021 по 2025 год. Попасть на выставку можно будет до 15 июня 2025 года. Для организованных групп посетителей предусмотрена возможность проведения экскурсий, записаться на которые можно по телефону: 335-68-53.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, пространство открытого чтения (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото представлено пресс-службой СОУНБ