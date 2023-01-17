В СО участились случаи отравления угарным газом

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В Самарской области произошло еще два случая с отправления угарным газом. Ранее сообщалось о двух подобных случаях в Кинель-Черкассах и в Самаре. Два последних происшествия произошли в Отрадном и в поселке Зубчаниновка.

Вечером 15 января поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома Отрадного, где пострадали 4 человека (мужчины 1961 г.р., 1992 г.р., 1999 г.р. и женщина 1965 г.р.). Как выяснилось, последствия оказались не серьёзными, пострадавших после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

В этот же день произошел 2 случай в Самаре: сообщение поступило в 23.00. В квартире жилого дома в Зубчаниновке отравились угарным газом 3 человека - женщина 1990 г.р. и дети: мальчик 2011 г.р. и девочка 2022 г.р. Все госпитализированы.

В обоих случаях предварительная причина – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Напомним, что угарный газ нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Попав в организм человека, газ воздействует на нервную систему, и пораженный человек засыпает, не может принять никаких мер по своему спасению.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона - «101» (все операторы сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО