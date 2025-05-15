В следственном изоляторе № 2 УФСИН СО прошла Божественная Литургия

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В следственном изоляторе № 2 УФСИН России по Самарской области прошла Божественная Литургия, организованная специально для сотрудников учреждения. Богослужение совершил епископ Сызранский и Шигонский Антоний.

Такие мероприятия способствуют укреплению духовно-нравственных основ в коллективе, формируют атмосферу взаимоуважения и ответственности, особенно важной для работников сферы исполнения наказаний.

«Служба требует не только профессиональных качеств, но и внутренней силы, душевного равновесия и стремления к добру. Через Таинства Церкви человек получает именно ту духовную опору, которая помогает ему оставаться верным долгу», – отметил заместитель начальника следственного изолятора №2 Александр Ермаков

УФСИН России по Самарской области продолжает развивать сотрудничество с Русской Православной Церковью, уделяя внимание как профессиональному росту, так и духовному развитию своих сотрудников, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО