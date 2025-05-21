В СИЗО-4 УФСИН СО возбуждено уголовное дело в отношении осуждённого за организацию деятельности экстремистской организации

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В ходе проведения оперативно-служебных мероприятий в СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области установлено, что осуждённый П., находясь на территории учреждения, организовал деятельность запрещённого на территории Российской Федерации международного общественного движения «АУЕ».

На основании выявленных фактов Центральным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области (г. Тольятти) в отношении осуждённого П. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации либо участие в такой деятельности), сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области