В школе Самарской области, победившей в конкурсе родительских инициатив, открылся музей «Память, устремленная в будущее»

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Конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Основная цель конкурса - поддержку и развитие инициатив родительских комитетов, созданных школьными родительскими сообществами. Организатор – Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. По итогам первого сезона конкурса премией до 2 миллионов рублей в первом конкурсе родительских инициатив был отмечен проект «Память, устремленная в будущее» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол.

В рамках проекта в школе создан краеведческий музей. Его экспозиции рассказывают об истории региона, отражают культуру и достижения жителей Самарской губернии и Сергиевского района в частности.

Напомним, стартовавший в 2025 году второй сезон Конкурса поддержки родительских инициатив собрал рекордное количество заявок: более 8 тысяч из 89 регионов России. Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей конкурса - премии выиграли 28 школ нашего региона. До 30 июня победители получат средства и смогут приступить к реализации своих проектов.

Фото: ГБОУ СОШ No 2 п.г.т. Суходол