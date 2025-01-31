Я нашел ошибку
Главные новости:
Организация, осуществляющая реконструкцию мемориального комплекса, дополнительно очистит гранитные доски перед размещением на обновленной стене. 
В самарском парке Победы приступили к реконструкции мемориального комплекса
Если заболеваемость детей в группе детского сада превышает 20%, то ее закрывают на карантин на 7 дней.
В школах и детсадах Самары усилены меры по профилактике заболеваний гриппом и ОРВИ
«Еще через год создадим основу для собственной низкоорбитальной группировки», — сообщил премьер.
Михаил Мишустин: Россия запустит в 2026 году на орбиту четыре спутника для обеспечения интернетом всей страны
Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов завода и вручил заслуженные награды. 
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников «Авиакора» с 95-летием завода
Работа полицейских в минувшем году позволила сохранить контроль над оперативной обстановкой, а по ряду направлений – повысить эффективность служебной деятельности.
В ГУ МВД СО подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2024 год
Для оформления вычетов по расходам, понесенным до 1 января 2024 года, потребуется, как и ранее, представить весь комплект подтверждающих документов.
УФНС СО: изменился порядок получения социальных налоговых вычетов на медицинские услуги, обучение и фитнес
Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу НСПД.
Росреестр СО: коротко о будущем. Национальная система пространственных данных
Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам СВО.
В Самаре в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.01
0
EUR 102.78
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В школах и детсадах Самары усилены меры по профилактике заболеваний гриппом и ОРВИ

31 января 2025 19:47
134
Если заболеваемость детей в группе детского сада превышает 20%, то ее закрывают на карантин на 7 дней.

На оперативном совещании в администрации городского округа Самара рассмотрели вопрос профилактики заболевания гриппом и ОРВИ в социальных учреждениях. По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области на сегодняшний день зафиксировано более 4000 заболевших разного возраста. По поручению главы Самары Ивана Носкова во всех соцучреждениях округа должны ежедневно проходить профилактические мероприятия, особое внимание должно быть уделено школам и детским садам. 

«Во всех муниципальных образовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг заболеваемости среди детей и сотрудников. Мы усилили утренние фильтры, контроль санитарного состояния помещений, четко соблюдается график прогулок на свежем воздухе в детских садах. Обязательно проводится влажная уборка, проветривание, кварцевание, соблюдается температурный режим в помещениях. Важно, чтобы ребенок соблюдал правила личной гигиены, регулярно мыл руки, причем не только в школе и садике, но и дома», - доложила зам. главы города Ирина Коковина. 

Как сообщила Ирина Коковина, если заболеваемость детей в группе детского сада превышает 20%, то ее закрывают на карантин на 7 дней. В таких условиях проводится усиленная дезинфекция, все занятия проходят внутри группы. Вводятся ограничительные меры по взаимодействию с детьми других групп. Если в течение дня у ребенка появляются признаки заболевания, то по заключению медицинского работника его изолируют от других ребят до прихода родителей в помещении медицинского блока. 

Если в классе более 20% заболевших гриппом или ОРВИ, администрация школы самостоятельно принимает решение об объявлении карантина в классе либо о переходе на дистанционное обучение.
 
«На сегодняшний день ни одна школа или детский сад не закрыты на карантин. Вместе с руководителями образовательных учреждений и Управлением Роспотребнадзора по Самарской области предпринимаются все возможные меры по стабилизации ситуации ситуации до конца сезона заболеваемости. Уважаемые родители, следите пожалуйста, чтобы ваши дети были всегда одеты по погоде», - сказала Ирина Коковина.

Лучший способ защиты от вирусов - вакцинация. Ежегодно в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача по Самарской области  в школах и детских садах проводится вакцинирование детей. Прививки делают только с письменного согласия родителей или законных представителей. Перед прививкой врач внимательно  осматривает ребёнка, измеряет температуру, уточняет дату последнего заболевания, наличие аллергии и других факторов.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Организация, осуществляющая реконструкцию мемориального комплекса, дополнительно очистит гранитные доски перед размещением на обновленной стене. 
31 января 2025, 20:00
В самарском парке Победы приступили к реконструкции мемориального комплекса
Организация, осуществляющая реконструкцию мемориального комплекса, дополнительно очистит гранитные доски перед размещением на обновленной стене.  Общество
142
Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу НСПД.
31 января 2025, 17:59
Росреестр СО: коротко о будущем. Национальная система пространственных данных
Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу НСПД. Общество
135
Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам СВО.
31 января 2025, 17:49
В Самаре в Доме-музее В.И. Ленина состоится презентация экспозиции фотографий самарских фотохудожников
Выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн и участникам СВО.   Культура
147
В центре внимания
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
241
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
262
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
271
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
30 января 2025  13:39
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
678
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
904
Весь список