В школах и детсадах Самары усилены меры по профилактике заболеваний гриппом и ОРВИ

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На оперативном совещании в администрации городского округа Самара рассмотрели вопрос профилактики заболевания гриппом и ОРВИ в социальных учреждениях. По данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области на сегодняшний день зафиксировано более 4000 заболевших разного возраста. По поручению главы Самары Ивана Носкова во всех соцучреждениях округа должны ежедневно проходить профилактические мероприятия, особое внимание должно быть уделено школам и детским садам.



«Во всех муниципальных образовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг заболеваемости среди детей и сотрудников. Мы усилили утренние фильтры, контроль санитарного состояния помещений, четко соблюдается график прогулок на свежем воздухе в детских садах. Обязательно проводится влажная уборка, проветривание, кварцевание, соблюдается температурный режим в помещениях. Важно, чтобы ребенок соблюдал правила личной гигиены, регулярно мыл руки, причем не только в школе и садике, но и дома», - доложила зам. главы города Ирина Коковина.



Как сообщила Ирина Коковина, если заболеваемость детей в группе детского сада превышает 20%, то ее закрывают на карантин на 7 дней. В таких условиях проводится усиленная дезинфекция, все занятия проходят внутри группы. Вводятся ограничительные меры по взаимодействию с детьми других групп. Если в течение дня у ребенка появляются признаки заболевания, то по заключению медицинского работника его изолируют от других ребят до прихода родителей в помещении медицинского блока.



Если в классе более 20% заболевших гриппом или ОРВИ, администрация школы самостоятельно принимает решение об объявлении карантина в классе либо о переходе на дистанционное обучение.



«На сегодняшний день ни одна школа или детский сад не закрыты на карантин. Вместе с руководителями образовательных учреждений и Управлением Роспотребнадзора по Самарской области предпринимаются все возможные меры по стабилизации ситуации ситуации до конца сезона заболеваемости. Уважаемые родители, следите пожалуйста, чтобы ваши дети были всегда одеты по погоде», - сказала Ирина Коковина.

Лучший способ защиты от вирусов - вакцинация. Ежегодно в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача по Самарской области в школах и детских садах проводится вакцинирование детей. Прививки делают только с письменного согласия родителей или законных представителей. Перед прививкой врач внимательно осматривает ребёнка, измеряет температуру, уточняет дату последнего заболевания, наличие аллергии и других факторов.

Фото: pxhere.com