В Шигонском муниципальном районе продолжаются профилактические обходы в частном жилом секторе

С целью снижения рисков возгорания из-за нарушений правил эксплуатации печей инструктор противопожарной профилактики пожарно-спасательной части № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Шигонского района Оксана Ташлинцева с наступлением отопительного сезона проводит профилактические обходы в частном жилом секторе. В ходе бесед Оксана Викторовна напоминает жителям о том, что пожар - одно из самых страшных бедствий, огонь в частном доме распространяется молниеносно, поэтому очень важно содержать печное оборудование в исправном состоянии.

Особое внимание инструктор уделяет вопросу недопустимости перегрузки электросетей, курения дома, оставления спичек и зажигалок на видном месте, кроме того, обращает внимание на необходимость обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к каждому дому.

По завершении профилактических бесед гражданам вручаются памятки и листовки, где прописаны самые важные правила пожарной безопасности и номера телефонов всех экстренных служб.