Я нашел ошибку
Главные новости:
С 15 сентября досрочно прекращены полномочия глав всех девяти внутригородских районов городского округа.
В Самаре завершена процедура реорганизации системы местного управления
Несмотря на большую конкуренцию и активную агитацию партий, выборы прошли в спокойном режиме.
Общественные наблюдатели подтвердили отсутствие нарушений на выборах в Самарской области
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.
«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
В Самарской области развиваются Центры здоровья
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«В сердце и памяти»: в Самаре откроется выставка художественных портретов защитников Отечества

15 сентября 2025 14:51
67
На которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.

17 сентября в 13:00 Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» и Самарская областная универсальная научная библиотека приглашают на открытие выставки художественных портретов офицеров и солдат Армии России, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. «В сердце и памяти» – такое название получила экспозиция, на которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольттинскими художниками.

Стремлением сохранить память о наших земляках – героях настоящего задались живописцы, принимающие участие в творческом проекте Самарского филиала фонда «Защитники Отечества». Все картины будут переданы семьям военнослужащих.

«Портреты будут храниться как память о сыне, муже», – отмечает руководитель филиала фонда Наталья Полянскова. «На холсте ребята изображены такими, какими их помнят мамы, жёны, дети. Потом они их будут передавать из поколения в поколение для того, чтобы подвиги наших ребят действительно жили вечно в наших сердцах», – добавляет она.
Но прежде, чем занять место в галерее семейных портретов, работы художников на некоторое время станут достоянием всех жителей Самары, которые смогут всмотреться в храбрые лица тех, кто пал, отстаивая будущее для России. Среди них были самые разные люди: кадровые офицеры, давно избравшие воинский путь как основу своей жизни; добровольцы, взявшие в руки оружие сразу после того, как поняли, что Отечеству грозит опасность; мобилизованные, в самый тёмный час откликнувшиеся на призыв Родины. Объединяло их одно – выдающаяся самоотверженность и острое чувство долга.

Выставка «В сердце и памяти» пройдёт в рамках проекта, реализуемого Самарским филиалом Госфонда «Защитники Отечества» и Самарской региональной творческой общественной организацией «Март» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при партнёрской поддержке регионального отделения ВТОО «Союз художников России» и министерства культуры Самарской области. Посетить экспозицию можно будет до 28 сентября.

Вход свободный! 0+

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
15 сентября 2025, 14:39
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу. Здравоохранение
45
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва.
15 сентября 2025, 14:20
Серебро всероссийского фестиваля ГТО у сборной Самарской области
Самарскую область в финале представила сборная команда областных вузов, сформированная на базе Самарского университета имени Королёва. Спорт
53
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою.
15 сентября 2025, 14:13
Спортсмен из Самарской области Махди Юсупов - победитель Кубка мира по рукопашному бою
В столице Киргизии Бишкеке прошел Кубок мира по рукопашному бою. Спорт
55
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
247
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
189
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
590
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
507
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
459
Весь список