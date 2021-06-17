В селе Клявлино состоится открытие интерактивной выставки «Живая история Самарской губернии»

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С 17 по 23 июня в Клявлинском районе пройдет областная общественная акция «Живая история Самарской губернии».

18 июня в 18:00 на центральной площади им. В.И. Ленина села Клявлино состоится торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии».

Программа открытия построена таким образом, чтобы увлечь каждого: и ребенка, и взрослого. Уличный перформанс, тематические викторины по объектам выставки, интерактивная площадка «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», площадки для детей и анимационная игровая программа «Сказочные эстафеты» – все это слагаемые презентации уникального областного проекта. Почетными гостями на открытии станут Иван Соловьёв, глава муниципального района Клявлинский и председатель собрания представителей района Татьяна Сомова.

Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» пройдет на 32 локациях для жителей 37 муниципальных образований Самарской области, в которых по заранее разработанному графику будет смонтировано современное выставочное пространство. В каждом пункте выставка будет работать не менее недели и помимо экспозиции будет представлена деловыми программами.

21 и 22 июня, после официального открытия, в Клявлинском районе будет реализована деловая составляющая проекта – программа «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой министерство сельского хозяйства и министерство здравоохранения Самарской области проведут тематические форсайт-сессии «Школа фермеров» и «Здоровьесбережение народа, национальный проект «Здравоохранение» и региональная модернизация первичной медико-санитарной помощи».