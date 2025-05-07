В самарском аэропорту Курумоч незапланированно приземлились несколько рейсов

204

В соцсетях распространилась информация о большом количестве людей, которые не могут вылететь из воздушной гавани 63-го региона.

В столице губернии 6 мая незапланированную посадку совершили несколько рейсов, направлявшихся в Казань и Москву, где действовали ограничения из-за возможной атаки БПЛА. В Самаре же меры в тот день вводили с 2 часов ночи и до 7 утра.



Ситуацию 7 мая прокомментировали в воздушной гавани 63-го региона:

- С пассажирами рейсов, прибывших 6 мая на запасной аэропорт Курумоч, работают представители авиакомпаний по обеспечению водой и питанием.

Также сообщается, что пассажирам с детьми предложили размещение в комнате матери и ребёнка.



Авиапассажиров просят уточнять время вылета и прибытия рейсов на онлайн-табло - возможны изменения, пишет Сова.