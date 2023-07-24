Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров в Самаре поприветствовал участников турнира «Бокс на Волге».
В Самаре российские боксеры победили соперников из Сербии
В ходе расследования уголовного дела полицейские выяснили, что подозреваемый и потерпевший проживают в одном подъезде дома.
Самарский рецидивист снова пойдет под суд за хищение денег с найденной банковской карты
Этим летом тысячи любителей природы и красивых видов захотят провести отпуск в горах Алтая, Башкирии, Дагестана, или в Красной Поляне.
Выше только вышки: необычные истории о том, как сотовая связь билайн появляется в горах
В сумке 22-летней жительницы Тольятти полицейские обнаружили свертки с наркотиками, а в телефоне – фотографии с геолокациями тайников-закладок.
В Жигулевске сотрудники полиции задержали тольяттинку с сумкой наркотиков
Возбуждено уголовное дело.
В Тольятти росгвардейцы помешали злоумышленнику скрыться с украденным телевизором
Пройти медицинский осмотр в обязательном порядке постановил суд.
Судебные приставы Красноярского района убедили стоящего на учете в наркодиспансере мужчину пройти обследование
Молодые ученые университета работают с индустриальными партнерами.
В СамГТУ разработали новые технологии очистки сточных вод
Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться.
4 из 10 самарцев, работающих на удаленке, скорее уволятся, чем выйдут в офис
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.38
-0.47
EUR 100.66
-1.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамГТУ разработали новые технологии очистки сточных вод

24 июля 2023 09:49
145
Молодые ученые университета работают с индустриальными партнерами.

Разработки сотрудниц кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского политеха Анастасии Базаровой и Ольги Панфиловой использовались некоторыми предприятиями региона. Так, Панфилова несколько лет занималась проблемой доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов сорбентами на основе природных материалов.

Добиться того, чтобы присутствие ионов тяжелых металлов не превышало предельно допустимые концентрации, – одна из наиболее сложных задач в области доочистки промышленных стоков. Ее решение играет определяющую роль в сохранении экологического благополучия, в частности, для водоемов рыбохозяйственного значения. Политеховцы создали оригинальный сорбент, который обладает хорошими сорбционными свойствами для доочистки сточных вод от ионов меди, железа, марганца, цинка и свинца, а также разработали производственную линию по его изготовлению производительностью 2,5 т/сутки.

– Дело в том, что существующие технологии доочистки очень дорогие, а наш сорбент был разработан с применением глин, добытых из глиносодержащих карьеров Самарской области, – рассказывает Ольга Панфилова. – Соответственно, технология стала дешевле аналогов, которых, к тому же, не так много на рынке. Методика процесса сорбционной доочистки сточных вод создавалась с учетом параметров работающих гальванических производств и планируется к использованию на нескольких предприятиях Самарской области при реконструкции очистных сооружений.

В свою очередь Анастасия Базарова усовершенствовала процесс биологической очистки сточных вод маслоэкстракционных заводов с применением аэробных термофильных микроорганизмов.

– Моей основной задачей было разработать технологию очистки сточных вод с большой концентрацией жиров при высоких температурах, которая варьируется от 40 до 55 градусов. Применение нового биопрепарата станет главным преимуществом для эффективности очистки и удешевления использования технологии, которую можно применять на любом предприятии пищевой промышленности. К слову, результаты проведенных исследований приняты для реконструкции существующих очистных сооружений производительностью 800 м3/сут маслоэкстракционного завода АО «Самараагропромпереработка», – прокомментировала Базарова.

Девушки недавно успешно защитили кандидатские диссертации на основе своих разработок. Профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Сергей Степанов отметил важность этих исследований.

– Обе технологии отечественного производства. Уверен, они помогут предприятиям снизить затраты на очистку промышленных сточных вод до норм сброса в городскую канализацию, – сказал он, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
936
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
581
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
1042
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
727
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
3382
Весь список