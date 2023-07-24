В СамГТУ разработали новые технологии очистки сточных вод

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Разработки сотрудниц кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского политеха Анастасии Базаровой и Ольги Панфиловой использовались некоторыми предприятиями региона. Так, Панфилова несколько лет занималась проблемой доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов сорбентами на основе природных материалов.

Добиться того, чтобы присутствие ионов тяжелых металлов не превышало предельно допустимые концентрации, – одна из наиболее сложных задач в области доочистки промышленных стоков. Ее решение играет определяющую роль в сохранении экологического благополучия, в частности, для водоемов рыбохозяйственного значения. Политеховцы создали оригинальный сорбент, который обладает хорошими сорбционными свойствами для доочистки сточных вод от ионов меди, железа, марганца, цинка и свинца, а также разработали производственную линию по его изготовлению производительностью 2,5 т/сутки.

– Дело в том, что существующие технологии доочистки очень дорогие, а наш сорбент был разработан с применением глин, добытых из глиносодержащих карьеров Самарской области, – рассказывает Ольга Панфилова. – Соответственно, технология стала дешевле аналогов, которых, к тому же, не так много на рынке. Методика процесса сорбционной доочистки сточных вод создавалась с учетом параметров работающих гальванических производств и планируется к использованию на нескольких предприятиях Самарской области при реконструкции очистных сооружений.

В свою очередь Анастасия Базарова усовершенствовала процесс биологической очистки сточных вод маслоэкстракционных заводов с применением аэробных термофильных микроорганизмов.

– Моей основной задачей было разработать технологию очистки сточных вод с большой концентрацией жиров при высоких температурах, которая варьируется от 40 до 55 градусов. Применение нового биопрепарата станет главным преимуществом для эффективности очистки и удешевления использования технологии, которую можно применять на любом предприятии пищевой промышленности. К слову, результаты проведенных исследований приняты для реконструкции существующих очистных сооружений производительностью 800 м3/сут маслоэкстракционного завода АО «Самараагропромпереработка», – прокомментировала Базарова.

Девушки недавно успешно защитили кандидатские диссертации на основе своих разработок. Профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Сергей Степанов отметил важность этих исследований.

– Обе технологии отечественного производства. Уверен, они помогут предприятиям снизить затраты на очистку промышленных сточных вод до норм сброса в городскую канализацию, – сказал он, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ