В Самарскую область привлекают молодых специалистов из других регионов

Самарская область привлекает молодых специалистов из других регионов по широкому спектру профессий, от рабочих и инженерных до творческих. Семен Грицаенко – яркий пример того, как возможность творческой реализации и государственная поддержка от службы занятости помогают талантливым специалистам найти свое место в нашем регионе.

Семен родился в с. Довольное Новосибирской области, работал в молодёжном драматическом театре «Первый театр», а также в театре «На левом берегу». Год назад молодой актер переехал в Тольятти, устроился в театр юного зрителя «Дилижанс».

«В театральном творчестве мне нравится, когда есть исследование сцены, новые формы, поиск, и чтобы менялись режиссеры, – пояснил Семен Грицаенко. – Я люблю экспериментальный театр. На последнем месте работы меня не устраивал репертуар, и тогда решил, что пора переезжать в другой город. Изучив репертуар «Дилижанса», узнал, что здесь есть новая драма, молодые режиссеры и драматурги. Решил довериться своему чутью и приехал в Тольятти».

По словам артиста, в «Дилижансе» – гостеприимный и очень дружный коллектив. Уже на второй день после трудоустройства у Семена была репетиция, а на третий он сыграл в первом спектакле, дебютировав в образе юродивого в постановке «Борис Годунов». Всего за год работы Семен успел сыграть в 11 ролях.

От новых тольяттинских коллег артист узнал, что в Самарской области действует программа поддержки молодых специалистов, переехавших жить и трудиться в Самарскую область. Центр занятости населения г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский стал надежным помощником в адаптации. Всего за несколько дней после подачи документов Семен получил финансовую поддержку в 200 тысяч рублей благодаря программе «Переезд под ключ». Эта сумма выплачивается в течение года – по 40 тысяч ежеквартально, что создает дополнительный стимул остаться в регионе.

Выплата помогла молодому актеру освоиться на новом месте.

«Мне очень пригодилась такая поддержка, чтобы оборудовать жилье бытовой техникой. Театр предоставил служебную квартиру, и нужна была стиральная машинка, микроволновка, холодильник. Помощь от региона не на словах, но на деле – я ее почувствовал, это были очень своевременные подъемные, которые помогли за очень короткое время решить бытовые вопросы и посвятить себя работе», – поделился Семен.

По словам ведущего инспектора по оказанию госуслуг в сфере занятости центра занятости Тольятти и Ставропольского района Галины Горшковой, с июня 2023 года при переезде в Тольятти такой поддержкой воспользовались 71 человек из 18 регионов страны.

«Уникальность мер поддержки «Переезд под ключ» заключается в том, что Самарская область – единственный регион, предлагающий финансовую помощь в размере 200 тысяч рублей молодым специалистам до 35 лет, независимо от выбранной профессии», – рассказала Галина Горшкова.

Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно по телефону контакт-центра: 8-800-302-15-44.

Фото: Минтруд Самарской области