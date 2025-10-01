Я нашел ошибку
По широкому спектру профессий, от рабочих и инженерных до творческих.
В Самарскую область привлекают молодых специалистов из других регионов
Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография.
Молодые предприниматели губернии в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере
Данный объект планировался как офисное здание с подземной автостоянкой, но в процессе строительства были выявлены серьезные нарушения.
К демонтажу недостроенного девятиэтажного здания приступили в Самаре
«Экопункты» — важная часть современной системы обращения с отходами, основанной на раздельном сборе.
В Самаре открылся первый в регионе современный «Экопункт» по приему вторсырья
В Самарскую область привлекают молодых специалистов из других регионов

1 октября 2025 17:33
140
По широкому спектру профессий, от рабочих и инженерных до творческих.

Самарская область привлекает молодых специалистов из других регионов по широкому спектру профессий, от рабочих и инженерных до творческих. Семен Грицаенко – яркий пример того, как возможность творческой реализации и государственная поддержка от службы занятости помогают талантливым специалистам найти свое место в нашем регионе. 
Семен родился в с. Довольное Новосибирской области, работал в молодёжном драматическом театре «Первый театр», а также в театре «На левом берегу». Год назад молодой актер переехал в Тольятти, устроился в театр юного зрителя «Дилижанс». 
«В театральном творчестве мне нравится, когда есть исследование сцены, новые формы, поиск, и чтобы менялись режиссеры, – пояснил Семен Грицаенко. – Я люблю экспериментальный театр. На последнем месте работы меня не устраивал репертуар, и тогда решил, что пора переезжать в другой город. Изучив репертуар «Дилижанса», узнал, что здесь есть новая драма, молодые режиссеры и драматурги. Решил довериться своему чутью и приехал в Тольятти». 
По словам артиста, в «Дилижансе» – гостеприимный и очень дружный коллектив. Уже на второй день после трудоустройства у Семена была репетиция, а на третий он сыграл в первом спектакле, дебютировав в образе юродивого в постановке «Борис Годунов». Всего за год работы Семен успел сыграть в 11 ролях.
От новых тольяттинских коллег артист узнал, что в Самарской области действует программа поддержки молодых специалистов, переехавших жить и трудиться в Самарскую область. Центр занятости населения г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский стал надежным помощником в адаптации. Всего за несколько дней после подачи документов Семен получил финансовую поддержку в 200 тысяч рублей благодаря программе «Переезд под ключ». Эта сумма выплачивается в течение года – по 40 тысяч ежеквартально, что создает дополнительный стимул остаться в регионе.
Выплата помогла молодому актеру освоиться на новом месте.
«Мне очень пригодилась такая поддержка, чтобы оборудовать жилье бытовой техникой. Театр предоставил служебную квартиру, и нужна была стиральная машинка, микроволновка, холодильник. Помощь от региона не на словах, но на деле – я ее почувствовал, это были очень своевременные подъемные, которые помогли за очень короткое время решить бытовые вопросы и посвятить себя работе», – поделился Семен. 
По словам ведущего инспектора по оказанию госуслуг в сфере занятости центра занятости Тольятти и Ставропольского района Галины Горшковой, с июня 2023 года при переезде в Тольятти такой поддержкой воспользовались 71 человек из 18 регионов страны.
 «Уникальность мер поддержки «Переезд под ключ» заключается в том, что Самарская область – единственный регион, предлагающий финансовую помощь в размере 200 тысяч рублей молодым специалистам до 35 лет, независимо от выбранной профессии», – рассказала Галина Горшкова.
Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно по телефону контакт-центра: 8-800-302-15-44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

