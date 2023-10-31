В самарском зоопарке отметят День лисицы

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1 ноября в 13-00 в зоопарке отметят День лисицы.



Гостям зоопарка расскажут о разнообразии лисиц, и о том, что лисицы бывают не только рыжими, а так же о биологических особенностях- хитрости, семейной жизни, предпочтениях в еде, повадках, образе жизни в дикой природе, о том какие лисицы встречаются в Самарской области.

Посетители познакомятся с питомцами зоопарка - лисицами-огневками и серебристо-черными лисицами, сотрудники проведут показательное кормление животных.

Ребята смогут принять участие в веселой викторине о лисицах. Победители получат памятные сувениры от зоопарка.

Адрес: ул. Ново-Садовая 146

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