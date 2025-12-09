В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру

В среду, 10 декабря, в 15.00 в Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол "Самара отныне и навсегда: к 35-летию возвращения исторического имени областному центру".

Круглый стол объединит ученых, историков, краеведов и общественных деятелей, ставших свидетелями и участниками событий, которые в 1990 году привели к тому, что губернская столица вернула себе историческое название.

В центре дискуссии круглого стола - исторические предпосылки, общественно-политический контекст конца 1980-х годов и глубокий символический смысл переименования. Участники обсудят, как возвращение имени повлияло на формирование культурной идентичностии самосознания самарцев.

Также участники проанализируют долгосрочные последствия этого решения для развития городской среды и укрепления гражданского самосознания.