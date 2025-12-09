Я нашел ошибку
Главные новости:
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
В центре Самары 9 декабря автобусы пойдут в объезд
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Новогодняя кампания стартует в Самарском оперном театре
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
Власти Сызрани отказались от массовых новогодних гуляний
в Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
В Сызрани поймали вора, обчистившего автосервис
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
58% россиян позволяют себе «покупки для удовольствия» вдвое чаще, чем год назад
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
1.18
EUR 89.71
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру

145
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру

В среду, 10 декабря, в 15.00 в Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол "Самара отныне и навсегда: к 35-летию возвращения исторического имени областному центру".

Круглый стол объединит ученых, историков, краеведов и общественных деятелей, ставших свидетелями и участниками событий, которые в 1990 году привели к тому, что губернская столица вернула себе историческое название.

В центре дискуссии круглого стола - исторические предпосылки, общественно-политический контекст конца 1980-х годов и глубокий символический смысл переименования. Участники обсудят, как возвращение имени повлияло на формирование культурной идентичностии самосознания самарцев.

Также участники проанализируют долгосрочные последствия этого решения для развития городской среды и укрепления гражданского самосознания.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
127
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
434
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
401
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
377
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
823
Весь список