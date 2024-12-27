В Самарском регионе полицейские продолжают участвовать во Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

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Полицейские и представители Общественного совета поздравили ребят с наступающими праздниками и напомнили о правилах безопасного поведения.

В Приволжском районе, в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Петром Рочевым пришли в гости к ребятам, проживающим в социально-реабилитационном центре, чтобы поздравить с наступающими новогодними праздниками.

Организаторы мероприятия пожелали детям хороших зимних каникул, призвали побольше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, напомнили о мерах безопасности и правилах поведения в общественных местах.

После официальной части полицейский Дед Мороз вручил ребятам долгожданные подарки.

В свою очередь, воспитанники Центра читали стихи, пели песни и рассказывали гостям о своих успехах.

В завершение встречи участники мероприятия поблагодарили полицейских и общественников за доброту и неравнодушие к проблемам детей.