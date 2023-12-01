В Самарском регионе полицейские продолжают проводить профилактические беседы с жителями

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Сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам, как обезопасить себя от действий злоумышленников.

В Самарской области на постоянной основе ведется работа, направленная на повышение правовой грамотности населения и профилактику мошенничества.

Так, в Жигулевске полицейские провели профилактическую беседу «Осторожно мошенники!» с гражданами пожилого возраста.

Начальник отдела уголовного розыска территориального органа Алексей Репьев, рассказал присутствующим гражданам о различных видах контактного и телефонного мошенничества. Сотрудник полиции разъяснил, что выдуманные истории, которые сочиняют телефонные аферисты, только на первый взгляд кажутся нелепыми, но во время разговора они умело вводят в заблуждение жертву, начинают управлять и манипулировать ей. «Для того чтобы защититься от мошенников, следует: незамедлительно прекратить разговор, никогда не передавать неизвестным свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды, приходящие сообщением на телефон и прежде, чем бежать в банк или переводить свои сбережения, необходимо посоветоваться с близкими или обратиться за помощью в полицию. Будьте бдительны! Не дайте обмануть себя и своих родных!» - отметил майор полиции.

Ведущий юрисконсульт О МВД России по г. Жигулевску Татьяна Серова также пояснила, что злоумышленники сообщают о проводимых рекламных акциях, присылают сообщения о блокировке банковских карт, а самые беспринципные играют на эмоциях пенсионеров – обращаются якобы от лица детей и внуков, прося о материальной помощи и предостерегла граждан не открывать дверь незнакомцам.

В завершении мероприятия гражданам вручили специальные памятки, содержащие информацию о методах, которые используют злоумышленники, и номера телефонов, куда необходимо обращаться в случае совершения в отношении них противоправных действий. В свою очередь, граждане выразили полицейским слова благодарности за проводимую ими важную работу, которая призвана обезопасить людей от действий злоумышленников.

Сотрудники Госавтоинспекции по Большеглушицкому району провели профилактическую акцию направленную на предупреждение «дистанционных мошенничеств» в отношении граждан.

Так, дорожные полицейские на территории села раздавали памятки, в которых описаны наиболее распространенные виды мошеннических схем и рассказывали водителям о совершенных мошенничествах при помощи сети интернет, в частности, когда клиент совершает оплату путем электронного платежа и не получает заявленный товар, либо получает товар не надлежащего качества. Кроме того, госавтоинспекторы напомнили жителям, что телефонные преступники ведут себя очень уверенно, могут давить, настаивать, застать врасплох. Участники дорожного движения поблагодарили госавтоинспекторов за предоставленную информацию.