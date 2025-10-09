В Самарском политехе сделали сборную модель автомобиля купца Константина Головкина

95

Инженеры центра разработок и производств (ЦРП) «Перспектива» Самарского политеха Сергей Новиченко, Марат Рахматулин и Мария Киселева создали конструктор, из которого можно собрать масштабную мини-копию автомобиля, принадлежавшего купцу, меценату, художнику и краеведу Константину Головкину (1871-1925).

Головкин был одним из первых автомобилистов Самары, владельцем машины марки Oldsmobile Model T с открытым верхом. Он купил её в 1904 году и привёз в город по железной дороге.

Политеховцы под руководством директора ЦРП «Перспектива» Альмира Нигматуллина, предварительно смоделировав детали будущего конструктора, вырезали их на лазерном станке из трёхмиллиметровой берёзовой фанеры. Это довольно прочный материал, лёгкий в обработке и дающий возможность точно передать мельчайшие элементы конструкции. Всего в наборе 65 деталей.

Собрать машину можно по прилагаемой инструкции. После сборки она не требует покраски и готова к использованию в качестве украшения интерьера или сувенира.

Пока выпущено всего два набора. Сейчас инженеры дорабатывают модель. Если конструктор будет пользоваться спросом, политеховцы намерены начать серийное производство.

Напомним, в 2024 году после завершения реставрации дома со слонами специалисты ЦРП «Перспектива» создали полноразмерный макет Oldsmobile Model T, который в настоящее время находится в помещении центра креативных индустрий Самарского политеха на даче купца Константина Головкина. «Конструктор стал логичным продолжением нашего проекта, – говорит Альмир Нигматуллин. - Он позволит познакомить жителей и гостей Самары с историей первой самарской машины».

Фото пресс-службы Самарского политеха.