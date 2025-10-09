Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
Самарец поверил аферисту и лишился 3 млн рублей
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
В Госдуме предложили установить максимальный срок возврата денег на карту
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
Тольяттинец подозревается в мошенничестве на 250 тысяч при реализации социального контракта
В Самаре загорелся пассажирский автобус
В Самаре загорелся пассажирский автобус
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
Доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
В Самаре несколько заболевших детей сняли с поезда Тында - Кисловодск
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
Океанолог предупредил об угрозе затопления нескольких российских городов
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
В Самарской области граждан старшего возраста обучат основам ведения бизнеса
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
-0.38
EUR 94.94
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском политехе сделали сборную модель автомобиля купца Константина Головкина

9 октября 2025 10:12
95
В Самарском политехе сделали сборную модель автомобиля купца Константина Головкина

Инженеры центра разработок и производств (ЦРП) «Перспектива» Самарского политеха Сергей Новиченко, Марат Рахматулин и Мария Киселева создали конструктор, из которого можно собрать масштабную мини-копию автомобиля, принадлежавшего купцу, меценату, художнику и краеведу Константину Головкину (1871-1925). 

Головкин был одним из первых автомобилистов Самары, владельцем машины марки Oldsmobile Model T с открытым верхом. Он купил её в 1904 году и привёз в город по железной дороге.  

Политеховцы под руководством директора ЦРП «Перспектива» Альмира Нигматуллина, предварительно смоделировав детали будущего конструктора, вырезали их на лазерном станке из трёхмиллиметровой берёзовой фанеры. Это довольно прочный материал, лёгкий в обработке и дающий возможность точно передать мельчайшие элементы конструкции. Всего в наборе 65 деталей.

Собрать машину можно по прилагаемой инструкции. После сборки она не требует покраски и готова к использованию в качестве украшения интерьера или сувенира.

Пока выпущено всего два набора. Сейчас инженеры дорабатывают модель. Если конструктор будет пользоваться спросом, политеховцы намерены начать серийное производство.

Напомним, в 2024 году после завершения реставрации дома со слонами специалисты ЦРП «Перспектива» создали полноразмерный макет Oldsmobile Model T, который в настоящее время находится в помещении центра креативных индустрий Самарского политеха на даче купца Константина Головкина. «Конструктор стал логичным продолжением нашего  проекта, – говорит Альмир Нигматуллин. - Он позволит познакомить жителей и гостей Самары с историей первой самарской машины».

Фото пресс-службы Самарского политеха.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
353
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
624
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
527
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
725
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
762
Весь список