В самарском парке Гагарина может остановиться колесо обозрения

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Один из главных городских аттракционов в парке имени Юрия Гагарина в Самаре этой зимой может остановиться. Речь идет о колесе обозрения. Виной всему могут стать сильные морозы и другие неблагоприятные погодные условия.

— Колесо обозрения работает до -20 °C, и при условии отсутствия сильных осадков и порывов ветра. Информацию о работе можно уточнить по телефону +7 (927) 201-79-07, — сообщили представители МАУ «Парки Самары».

В ближайшие три дня в Самарской области может похолодать до -25 °C В целом, по прогнозам синоптиков, этот январь в регионе будет холоднее, чем в предыдущие годы. Возможны и аномальные морозы. При мощных вторжениях воздуха из Арктики температура воздуха может опускаться до градусов. Подобное происходило в 1940, 1942, 1950, 1969, 1979, 2006 и 2010 годах..-41... -50, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана