Я нашел ошибку
Главные новости:
Квитанции с начислениями за апрель уже в печати и в начале мая поступят абонентам «РКС-Самара».
«РКС-Самара» подготовили начисления с учётом отпускного периода
Который в этот раз посвящен Году педагога и наставника.
В Самаре пройдет IV Международный фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»
В рамках ее проведения клиенты, у которых оформлена подписка на электронную квитанцию компании, могут выиграть смартфон.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Офис в кармане»
В Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года».
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»
В соревнованиях приняли участие 37 команд из 15 регионов Российской Федерации.
На Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию второе место заняла команда «Жемчужина»
Игорь Иванов встретился с командой ГУ МВД России Самарской области, занявшей призовые места в спартакиаде.
Начальник ГУ МВД СО наградил спортсменов-полицейских, участников спартакиады, посвященной 100-летию «Динамо»
В Самарской области завершено расследование дела о пожаре на рынке в Кинеле
Завершено расследование дела о пожаре на рынке в Кинеле
в Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
В Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.63
0.08
EUR 90.14
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»
В Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
Работники «Тольяттикаучука» убрали более 30 тонн мусора
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!

27 апреля 2023 13:55
109
в Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!

29 апреля с 10:30 до 12:30 в Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!

Программа :
•10:30 начало первой экскурсии
•11:00 праздничное кормление
•12:00 вторая экскурсия
Аквагрим с 10:00 до 20:00
(Стоимость: Маленький 100 р, средний 200 р, большой 300 р)

Праздник отмечается ежегодно 25 апреля по всему миру. В Самарском океанариуме живет целая семья пингвинов Гумбольдта – краснокнижный вид популяция которого в естественной среде насчитывает всего 12 тысяч особей. Это уникальная возможность познакомиться с этими красивыми, интересными и коммуникабельными птицами.

Экскурсия будет проводится от специалистов океанариума о пингвинах и их образе жизни, питании и угрозах, с которыми они сталкиваются в естественной среде, и конечно же, важности сохранения вида и бережном отношении к природе.

После лекции посетители смогут проверить свои знания, приняв участие в викторине, а также выиграть сувениры. Для детей также будет организован аквагрим с морскими мотивами, который позволит маленьким гостям почувствовать себя настоящими обитателями океана.

0+

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года».
27 апреля 2023, 14:26
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса «Профессионал года»
В Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Профессионал года». Общество
122
В мероприятиях по наведению порядка, а их было целых пять, приняло участие более пятисот сотрудников компании.
26 апреля 2023, 16:33
Работники «Тольяттикаучука» убрали более 30 тонн мусора
В мероприятиях по наведению порядка, а их было целых пять, приняло участие более пятисот сотрудников компании. Новости компаний
450
На площади Славы в Самаре состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза.
25 апреля 2023, 14:46
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
На площади Славы в Самаре состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза. Образование
607

Когда сотовая связь ослабевает, Wi-Fi помогает

Как новая технология VoWiFi делает общение лучше – показываем в комиксах.


Подробнее→
В центре внимания
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
27 апреля 2023  11:06
До 30 июня Фонд президентских грантов проводит оценку результатов реализации социальных проектов
160
в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
27 апреля 2023  10:36
В Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
173
Самарская область уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, расширению взаимодействия на межрегиональном уровне.
26 апреля 2023  18:42
Виктор Кудряшов провел очередное совещание по подготовке визита делегации Самарской области в Республику Беларусь
1351
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
26 апреля 2023  15:18
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
442
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
26 апреля 2023  11:17
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
339
Весь список