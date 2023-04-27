109

29 апреля с 10:30 до 12:30 в Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!



Программа :

•10:30 начало первой экскурсии

•11:00 праздничное кормление

•12:00 вторая экскурсия

Аквагрим с 10:00 до 20:00

(Стоимость: Маленький 100 р, средний 200 р, большой 300 р)



Праздник отмечается ежегодно 25 апреля по всему миру. В Самарском океанариуме живет целая семья пингвинов Гумбольдта – краснокнижный вид популяция которого в естественной среде насчитывает всего 12 тысяч особей. Это уникальная возможность познакомиться с этими красивыми, интересными и коммуникабельными птицами.



Экскурсия будет проводится от специалистов океанариума о пингвинах и их образе жизни, питании и угрозах, с которыми они сталкиваются в естественной среде, и конечно же, важности сохранения вида и бережном отношении к природе.



После лекции посетители смогут проверить свои знания, приняв участие в викторине, а также выиграть сувениры. Для детей также будет организован аквагрим с морскими мотивами, который позволит маленьким гостям почувствовать себя настоящими обитателями океана.

0+

Фото: Дильдина Светлана