29 апреля с 10:30 до 12:30 в Самарском океанариуме пройдет праздник в честь Международного дня пингвинов!
Программа :
•10:30 начало первой экскурсии
•11:00 праздничное кормление
•12:00 вторая экскурсия
Аквагрим с 10:00 до 20:00
(Стоимость: Маленький 100 р, средний 200 р, большой 300 р)
Праздник отмечается ежегодно 25 апреля по всему миру. В Самарском океанариуме живет целая семья пингвинов Гумбольдта – краснокнижный вид популяция которого в естественной среде насчитывает всего 12 тысяч особей. Это уникальная возможность познакомиться с этими красивыми, интересными и коммуникабельными птицами.
Экскурсия будет проводится от специалистов океанариума о пингвинах и их образе жизни, питании и угрозах, с которыми они сталкиваются в естественной среде, и конечно же, важности сохранения вида и бережном отношении к природе.
После лекции посетители смогут проверить свои знания, приняв участие в викторине, а также выиграть сувениры. Для детей также будет организован аквагрим с морскими мотивами, который позволит маленьким гостям почувствовать себя настоящими обитателями океана.
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Фото: Дильдина Светлана
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