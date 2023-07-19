В Самарском областном геронтологическом центре состоялась свадьба

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В брак вступили 77-летняя невеста и 75-летний жених. Помощь в организации торжества оказали сотрудники Благотворительного фонда «ЕВИТА» в рамках проекта «Право на жизнь».

17 июля 2023 года молодожены расписались в загсе Красноглинского района, который расположен на стадионе «Солидарность Самара Арена». В Центре для них была подготовлена встреча, ставшая сюрпризом.

«После того, как директор геронтологического центра Александр Тычкин рассказал о предстоящей свадьбе и попросил о помощи, я написала о событии в социальных сетях, - рассказывает руководитель БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест. – Откликнулось очень много человек из разных городов и районов области. За первые три часа мы решили вопросы с фотозоной, шампанским, подарками, караваем, фотографиями на память, свадебным тортом».

Гостями на свадьбе стали участники Клуба семейных пар центра и сотрудники и друзья благотворительного фонда. Директор учреждения встретил молодых из загса хлебом-солью.

«Вера и Юрий – трудяги, работяги, - рассказал Александр Тычкин. - Вера всю жизнь трудилась на самарских заводах простой рабочей, Юрий сорок лет отработал на мебельной фабрике. У нас оказались в силу возраста, трудностей в самообслуживании. Юрий живет в центре около полугода, Вера – чуть больше месяца. Знакомы они были и раньше. Но именно здесь решили объединить свои жизни и подали заявление в ЗАГС».

Молодожены были в своей повседневной одежде, невеста без прически и макияжа, жених без бабочки, но сколько блеска было в их глазах, тепла, искренности! Юрий нежно обнимал Веру и смахивал слезы радости, а невеста вовсю угощала гостей. На другие пары тоже было приятно смотреть – столько было доброты, заботы, ласки в их отношениях! Поневоле задумаешься: а мы-то что именно называем любовью? Что ищем? Почему в этом доме престарелых искренности, тепла и любви оказалось больше, чем на самых пышных торжествах?

За последние двадцать лет в Самарской областном геронтологическом центре сыграли около 35 свадеб. Через месяц состоится третье свадебное торжество в этом году. Будем рады присутствию СМИ на торжестве.