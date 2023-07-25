В Самарском Историческом парке состоится открытие III Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир» 

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2 августа в 16:00 в Историческом парке «Россия - Моя история» состоится торжественное открытие III Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир» и выставки лучших работ учеников «Русской Иконописной Школы».



В выставке примут участие 200 рукописных икон из 39 стран мира, в том числе иконы Божией Матери «Казанская», Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского и др.



В выставочном пространстве также будут вывешены планшеты с удивительными историями учеников, их фотографиями и фотографиями их работ.



Помимо самих работ, на выставке будут представлены эссе авторов. Каждое эссе - это удивительная история о человеке, здесь есть непростые судьбы, рассказы о жизненном опыте и настоящих чудесах.



Также гостей выставки ждут увлекательные лекции на темы:

Что говорит Библия об иконопочитании.

Кто может стать иконописцем.

Есть ли творчество в иконе.

Что происходит на православном богослужении.



Лекции читают представители духовенства Самары, искусствоведы, преподаватели Самарской духовной семинарии.



На бесплатных мастер-классах желающие смогут освоить технику «живой линии» и палехского рисунка, принципы построения орнамента монументальной живописи, азы церковного пения, основы создания портрета с натуры и иконописного лика.



Вся информация по Фестивалю, программа, прямые трансляции с мероприятий будут представлены на сайте Фестиваля по ссылке.

У кого не получится лично присутствовать на Фестивале, можно посетить его онлайн. Лекции и мастер-классы, которые запланированы в рамках Фестиваля будут доступны из любой точки мира.



Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Самарской области, Исторического парка «Россия - Моя история», филиала Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина и Самарской духовной семинарии, сообщает пресс-служба Исторического парка.

Фото: пресс-служба Исторического парка