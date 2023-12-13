В Самарском Историческом парке откроется выставка художницы Евгении Тарасовой «О Самаре и не только»

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20 декабря в 16:00 в Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка произведений художницы Евгении Тарасовой «О Самаре и не только».



Евгения Тарасова – выпускница художественного училища имени Петрова-Водкина и Самарского педагогического университета. Она - постоянный участник российских и зарубежных художественных выставок, пленэров и арт-проектов.



На выставке будут представлены работы последних 5 лет. Это серия цветной графики фантастических образов Самары и ее обитателей.



Часть этих картин участвует в создании региональной сувенирной продукции. Это текстильные модные аксессуары(платки, шарфы, сумки, футболки, плащи и зонты). Они стали победителями Всероссийского конкурса региональных сувениров. Блок живописных пленэрных работ, написанных с натуры в Крыму и в Самаре, а также по итогам творческих поездок в Индию, Францию и Черногорию.



Ее работы находятся в коллекциях самарского областного художественного музея, международного мемориального треста Рерихов (Индия), Фонда «Культурное достояние», в частных коллекциях России, Вьетнама, Европы, США, Канады, Великобритании и Австралии, сообщает пресс-служба Исторического парка.



Выставка продлится до 14 января.

Вход свободный. 0+