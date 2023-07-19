В самарском Этнопарке дружбы народов пройдет День народного фольклора

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В воскресенье, 23 июля, в Этнопарке дружбы народов, который располагается на улице Александра Солженицына в Куйбышевском районе областной столицы, отметят Единый день фольклора. Это государственный праздник, который призван способствовать сохранению, развитию, популяризации и изучению выдающегося фольклорного наследия народов России.

В программе Дня народного фольклора:

- 11:00 - 20:00 - Мини-экскурсии в национальных подворьях;

- 12:00 - 16:00 - Площадка мастер-классов (художественная роспись: Мезенская, Устюжская, Городецкая; народные орнаменты: русские, мордовские, татарские, чувашские; мехенди, роспись на руках; вышивка крестиком);

- 12:00 - 16:00 - Интерактивная творческая площадка (игра на музыкальных инструментах, частушки, песни и напевы, народные танцы и переплясы);

- 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 - Театрализованный перформанс «Притча из чемодана».

Этнопарк объединяет народы, проживающие в Самарской области, представляет их культуру, традиции и обычаи. Это архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий.

Фото: администрация Самары