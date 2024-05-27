В Самарском ДОСААФ обсудили системы противодействия БПЛА

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На базе Самарской объединенной технической школы ДОСААФ России прошло расширенное совещание по теме: «Об использовании средств противодействия беспилотным летательным аппаратам».



В работе совещания приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников, советник губернатора Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, руководитель управления по взаимодействию с органами военного управления и российским казачеством Андрей Медников, руководители силовых структур, профильных и сопричастных министерств и ведомств Правительства Самарской области, представители градообразующих и крупных промышленных предприятий региона.



В роли соорганизаторов совещания на мероприятии присутствовали председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергей Мирошниченко и заместитель председателя реготделения Сергей Гусев.



С развернутой презентацией и наглядной демонстрацией вариантов системы противодействия БПЛА выступил директор проектов Департамента безопасности Сбербанка России Дмитрий Зайцев. Во второй, выездной части совещания, Дмитрий Анатольевич провел показ практического применения системы противодействия БПЛА.

Участники совещания отметили перспективность и практическую значимость представленных разработок, договорились о дальнейшем взаимодействии.

Фото: департамент информационной политики СО