В самарском ДДН состоится читательская конференция татарских областных СМИ

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3 декабря 2022 года в 11:00 в актовом зале Дома дружбы народов (ул. Воронежская,9) пройдет читательская конференция татарских областных средств массовой информации – журнала «Самар татарлары», газет «Бердэмлек» и «Салэм».

В мероприятии примут участие главы татарских сельских поселений, представители мусульманского духовенства, татарских национально-культурных объединений Самары и Самарской области, сельских школ, библиотек и других учреждений культуры.

На встрече представителей национальных СМИ планируется обсудить с читателями темы для дальнейших публикаций, возможности большего вовлечения молодого поколения в чтение печатных изданий, а также вопросы, связанные с увеличением тиражей и количества подписчиков.

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Фото: администрация Самары