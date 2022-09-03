В самарской школе "Кадет" № 95 открыли мемориальную доску Алексею Блинкову

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Сегодня в МБОУ Школа "Кадет" №95 им. Героя РФ Золотухина прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски Алексею Блинкову.

Старший лейтенант, офицер центра специального назначения «Витязь», героически погиб в конце февраля в ходе спецоперации, проводимой вооруженными силами Российской Федерации на Украине.

В данном мероприятии принял участие председатель региональной общественной самарской организации "Союз ветеранов десантников и подразделений специального назначения" (РОСО "СВД и ПСН") Андрей Карпов и другие члены организации.

Фото: РОСО "СВД и ПСН"