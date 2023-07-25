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27 июля в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится вечер памяти Владимира Высоцкого.

Встречу откроет «Виниловый вечер», где посетители смогут услышать известные и редкие песни Высоцкого на виниловых пластинках. Прослушивание будет сопроводждать исторический комментарий от ведущего, к.и.н. Артема Доценко.

Художник Татьяна Хамина прочтет лекцию «Высоцкий – актер». Лекция знакомит с ролями Высоцкого в кинематографе, среди которых – легендарные образы капитана Жеглова («Место встречи изменить нельзя» (1979) и Дон Гуана («Маленькие трагедии», 1979), и с работами в театре на Таганке: Галилей («Жизнь Галилея», 1966), Хлопуша («Пугачёв», 1967), Гамлет («Гамлет», 1971), Лопахин («Вишнёвый сад», 1975), Свидригайлов («Преступление и наказание», 1979).

Продолжится вечер памяти книжным разговором «Я о друге мечтал таком». Ведущие — Федор Замыцкий, Татьяна Хамина и Артем Доценко — представят обзор поэтического творчества Высоцкого. Каждый желающий из числа гостей сможет спеть песню из репертуара Высоцкого или прочитать свое любимое стихотворение, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО