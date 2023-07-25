Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время специалисты уже закончили восстановительные работы, вода в дома поступает с пониженным давлением.
Елена Лапушкина: по ситуации с водоснабжением ЖК «Лесная долина» в Кировском районе
25 июля поезд с вагоном «КультСамара» с первыми его пассажирами прибыл из Москвы в Самару.
Туристический вагон «КультСамара» совершил свой первый рейс
Встречу откроет «Виниловый вечер», где посетители смогут услышать известные и редкие песни Высоцкого на виниловых пластинках.
В Самарской областной библиотеке для молодежи состоится вечер памяти Владимира Высоцкого
На сегодняшний день число деток, появившихся в Самарской области с помощью ЭКО за счёт средств обязательного медстрахования, превышает 8 тысяч.
25 июля – Всемирный День вспомогательных репродуктивных технологий
Диспансеризация во взрослом возрасте поможет на ранних сроках выявить признаки таких нарушений, как артериальная гипертензия, аритмия, ишемическая болезнь сердца.
Главный кардиолог Самары напомнила о симптомах и факторах риска развития болезней сердца и сосудов
Поединок будет показан в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».
Завтра «Крылья» проведут первый домашний матч в новом сезоне
Самарская область стала уже 21-м регионом, в котором проходят съемки проекта.
В Самарской области стартовали съемки проекта VK «Места»
И выставки лучших работ учеников «Русской Иконописной Школы».
В Самарском Историческом парке состоится открытие III Международного фестиваля христианского искусства «Окно в мир» 
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.49
0.11
EUR 100.36
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской областной библиотеке для молодежи состоится вечер памяти Владимира Высоцкого

25 июля 2023 20:45
77
Встречу откроет «Виниловый вечер», где посетители смогут услышать известные и редкие песни Высоцкого на виниловых пластинках.

27 июля в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится вечер памяти Владимира Высоцкого.

Встречу откроет «Виниловый вечер», где посетители смогут услышать известные и редкие песни Высоцкого на виниловых пластинках. Прослушивание будет сопроводждать исторический комментарий от ведущего, к.и.н. Артема Доценко.

Художник Татьяна Хамина прочтет лекцию «Высоцкий – актер». Лекция знакомит с ролями Высоцкого в кинематографе, среди которых – легендарные образы капитана Жеглова («Место встречи изменить нельзя» (1979) и Дон Гуана («Маленькие трагедии», 1979), и с работами в театре на Таганке: Галилей («Жизнь Галилея», 1966), Хлопуша («Пугачёв», 1967), Гамлет («Гамлет», 1971), Лопахин («Вишнёвый сад», 1975), Свидригайлов («Преступление и наказание», 1979).

Продолжится вечер памяти книжным разговором «Я о друге мечтал таком». Ведущие — Федор Замыцкий, Татьяна Хамина и Артем Доценко — представят обзор поэтического творчества Высоцкого. Каждый желающий из числа гостей сможет спеть песню из репертуара Высоцкого или прочитать свое любимое стихотворение, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:  пресс-служба минкульта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
25 июля 2023  13:00
Больше возможностей: расширен перечень видов деятельности для резидентов ТОР
227
Более 1,5 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
25 июля 2023  12:19
Более 1,5 млн туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2023 года
382
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
24 июля 2023  18:40
Чапаевск и Сызрань стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
2389
В период с 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
22 июля 2023  12:22
С 22 по 25 июля 2023 года местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс
1096
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
682
Весь список