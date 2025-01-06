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В Самарской областной библиотеке для молодежи состоится презентация книги «И за лентой жить…»

6 января 2025 17:51
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В рамках встречи современный писатель Галина Михайлова расскажет об идее создания книги, героем которой стал наш земляк – участник СВО Сергей Самарцев.

10 января в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится презентация книги «И за лентой жить…».  (12+)

В рамках встречи современный писатель Галина Михайлова расскажет об идее создания книги, героем и соавтором которой стал наш земляк – участник СВО, ветеран боевых действий, военный врач, общественный деятель, автор и исполнитель песен Сергей Самарцев.

Сергей Самарцев – врач в четвертом поколении. Создатель и руководитель благотворительного проекта «непростокоманда», «Neprostokomanda». Его общественная деятельность – это организация и проведение различных благотворительных мероприятий, соревнований, турниров по Самаре и Самарской области; помощь больным детям, детям с ДЦП, синдромом Дауна; благотворительные турниры по футболу, стритболу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, благотворительные акции.

Песня Сергея Самарцева «Женам героев» была записана совместно с Екатериной Колотовкиной и посвящена фотопроекта «Жены Героев». Проект получил поддержку Владимира Путина и проводится в большинстве регионов России.
Участник конкурса «Голоса Родины». Имеет государственные и ведомственные награды.

Галина Михайлова – российский писатель, член союза писателей России и союза журналистов России. Лауреат литературных премий. Работает в жанрах современной прозы, детской прозы, художественной публицистики.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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