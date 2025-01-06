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10 января в 13:00 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится презентация книги «И за лентой жить…». (12+)

В рамках встречи современный писатель Галина Михайлова расскажет об идее создания книги, героем и соавтором которой стал наш земляк – участник СВО, ветеран боевых действий, военный врач, общественный деятель, автор и исполнитель песен Сергей Самарцев.



Сергей Самарцев – врач в четвертом поколении. Создатель и руководитель благотворительного проекта «непростокоманда», «Neprostokomanda». Его общественная деятельность – это организация и проведение различных благотворительных мероприятий, соревнований, турниров по Самаре и Самарской области; помощь больным детям, детям с ДЦП, синдромом Дауна; благотворительные турниры по футболу, стритболу, баскетболу, волейболу, мини-футболу, благотворительные акции.



Песня Сергея Самарцева «Женам героев» была записана совместно с Екатериной Колотовкиной и посвящена фотопроекта «Жены Героев». Проект получил поддержку Владимира Путина и проводится в большинстве регионов России.

Участник конкурса «Голоса Родины». Имеет государственные и ведомственные награды.



Галина Михайлова – российский писатель, член союза писателей России и союза журналистов России. Лауреат литературных премий. Работает в жанрах современной прозы, детской прозы, художественной публицистики.

Фото: минкульт СО