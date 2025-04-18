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В Самарской области завершились отборочные этапы Областного смотра часовых Постов №1

18 апреля 2025 19:04
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Пост №1 — это почётный караул у мемориалов и воинских захоронений, символизирующий уважение к памяти павших героев.

С 8 по 17 апреля в пяти муниципалитетах Самарской области – Самаре, Сергиевском районе, Чапаевске, Богатовском районе и Тольятти – прошли отборочные этапы Областного смотра часовых Постов №1. В них приняли участие более 150 воспитанников военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов. По итогам конкурсных испытаний определены 15 команд-финалистов, которые 17 мая поборются за звание лучших в регионе. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и имеет особое значение для патриотического воспитания молодёжи.

Пост №1 — это почётный караул у мемориалов и воинских захоронений, символизирующий уважение к памяти павших героев. В Дни воинской славы и памятные даты России во всех муниципалитетах Самарской области проводится Перекличка Постов, а 8 и 9 мая воспитанники будут нести Вахту памяти в течение всего дня.

Областной смотр проводится для повышения уровня подготовки строевых групп и сохранения исторической памяти.Каждая команда прошла три конкурсных испытания: строевой смотр, военно-историческая викторина и торжественный ритуал смены Поста №1 у мемориала. По итогам всех испытаний в финал вышли 15 сильнейших коллективов со всей области: Среди них — Центр «Авангард-Самара», военно-патриотическое объединение «Сокол» СГАУ, Школа «Кадет» №95 им. Героя РФ Золотухина, Юнармейский отряд «Барс», Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна», Самарская региональная общественная организация «Форсайт», ВПК «Феникс», «Патриоты», «Десант», «Гвардия», «Виктория», «ФорПОСТ», «За други своя», строевая группа «Русичи» и Юнармейский военно-патриотический клуб «Гвардеец».

«Прошедший смотр стал важным событием для региона. Хочу подчеркнуть, что это не просто ритуал, а проявление уважения памяти всем, кто защищал нашу Родину.В этом году, когда мы отмечаем 80-летие Победы и год Защитника Отечества, особенно важно помнить о тех, кто отстоял нашу свободу и независимость»,—отметил руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области Агентства по реализации молодёжной политики» Илья Судин. Участница из юнармейского отряда Гвардеец «ДОСААФ»Софья Ганичкина поделилась: «Я благодарна организаторам за возможность поучаствовать в таком мероприятии, ведь они помогают нам не только развиваться, но и укреплять патриотический дух».

Финал смотра состоится 17 мая в городе Самарана базе Волжского Спасательного центра МЧС России. Участникам предстоит выполнить конкурсные испытания: строевой смотр, военно-историческая викторина, торжественный ритуал смены Поста №1 у мемориала, демонстрация церемонии возложения к мемориалу гирлянды и корзины с цветами, а также опрос по статьям строевого Устава ВС РФ.

Смотр проходит с 2008 года и за это время он стал визитной карточкой региона.Организаторами «Областного смотра часовых Постов №1» является Государственное бюджетное учреждение «Агентство по реализации молодёжной политики». Общее руководство осуществляют сотрудники Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области.

 

Фото - Минмолодёжи Самарской области

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