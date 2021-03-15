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В Самарской области за все время акции #МЫВМЕСТЕ в ней приняли участие около 10 000 волонтёров

15 марта 2021 19:25
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Волонтёрами стали как волонтёры-медики, студенты медицинских и других образовательных учреждений, так и граждане, которые решили поддержать акцию и помочь нуждающимся. 

В России стартовала акция #ГодМыВместе, посвященная Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Уже год волонтёры помогают сохранять режим самоизоляции людям в возрасте 65+.

По сей день они доставляют продукты и лекарства пожилым, помогают в больницах, устраивают праздники под окнами ветеранов, поздравляют их с важными событиями. В Самарской области за все время акции в ней приняли участие около 10 000 волонтёров, которые отработали более 127 тысяч заявок. 

Волонтёрами стали как волонтёры-медики, студенты медицинских и других образовательных учреждений, так и граждане, которые решили поддержать акцию и помочь нуждающимся. 

Около полугода в штабе акции #МыВместе помогает волонтёр Иван Никулин. Ему 53 года, он прапорщик в запасе и 20 лет проработал в Сызранском вертолётном училище. Во время пандемии Иван Александрович не смог остаться безучастным. «Сейчас я на пенсии, и во время второй волны стал все больше задумываться о том, как в таких условиях живут пожилые люди. Они  нуждаются в помощи: сходить в магазин, забрать лекарства — для этого нужно выйти на улицу, а сейчас пожилым людям лучше оставаться дома. И прекрасно, что есть такие люди, в чьи ряды я и вступил, которые готовы тратить свое время и оказывать помощь безвозмездно. Многие до сих пор удивляются, что кто-то готов помогать просто так.  В штабе в основном студенты, они готовы сорваться в любой момент кому-то на помощь. Я стараюсь быть с ними на одной волне, мне это помогает чувствовать себя моложе. В такие моменты становится тепло на душе: ты осознаешь, что тратишь время на полезные вещи, ты кому-то нужен. Волонтёры — это люди с открытой и чистой душой. Те, кто пытаются просто так «порисоваться» здесь не приживаются. Важно, чтобы намерения были искренними, и только тогда начнешь получать от добровольчества удовольствие», — делится Иван Александрович.

Режим самоизоляции для людей «серебряного» возраста в Самарской области продолжается. Звонки от одиноких пожилых людей, нуждающихся в помощи, принимаются на региональную горячую линию 8 800 505 78 63 ежедневно с 09.00 до 18:00 и федеральную горячую линию по номеру 8 800 200 34 11 в круглосуточном режиме, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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Комментарии

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