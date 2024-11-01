В Самарской области взяли под охрану 9 объектов культурного наследия.

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УГООКН региона опубликовало их список.

В Самарской области утвердили приказ на охрану 9 объектов культурного наследия. Следить за ними придется собственникам. Среди них:



- "Дом Рамзина" на Водникова, 40;

- "Дом Сажина" на пересечении Ленинской и Вилоновской;

- "Дом А. А. Ананьева, где находилось представительство компании "Зингер" в Самаре" на Никитинской, 48;

- "Школа № 120. Архитектор А. Крылов" на Физкультурной, 104;

- "Здание Горкома КПСС" в Тольятти;

- "Главный корпус санатория "Лесное";

- "Дом Степана Григорьевича Чурина" в Сызрани;

- "Здание, в котором располагалась школа № 5" в Новокуйбышевске;

- "Троицко-Раковский женский монастырь" в Красноярском районе.



Охранное обязательство выдается собственникам памятника и определяет требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия. Законным владельцам документ разъясняет их обязанности, устанавливает сроки проведения работ и позволяет планово контролировать состояние памятника.



По такому же принципу скоро отреставрируют строение на пересечении улиц Алексея Толстого, Некрасовской и Максима Горького. Кирпичное здание состоит из корпуса бани переменной этажности (от двух до трех) и башни. Оконные проемы выделены наличниками, пишет Сова.