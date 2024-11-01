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В Самарской области взяли под охрану 9 объектов культурного наследия

1 ноября 2024 12:26
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В Самарской области взяли под охрану 9 объектов культурного наследия.

УГООКН региона опубликовало их список.

В Самарской области утвердили приказ на охрану 9 объектов культурного наследия. Следить за ними придется собственникам. Среди них:

- "Дом Рамзина" на Водникова, 40;
- "Дом Сажина" на пересечении Ленинской и Вилоновской;
- "Дом А. А. Ананьева, где находилось представительство компании "Зингер" в Самаре" на Никитинской, 48;
- "Школа № 120. Архитектор А. Крылов" на Физкультурной, 104;
- "Здание Горкома КПСС" в Тольятти;
- "Главный корпус санатория "Лесное";
- "Дом Степана Григорьевича Чурина" в Сызрани;
- "Здание, в котором располагалась школа № 5" в Новокуйбышевске;
- "Троицко-Раковский женский монастырь" в Красноярском районе.

Охранное обязательство выдается собственникам памятника и определяет требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия. Законным владельцам документ разъясняет их обязанности, устанавливает сроки проведения работ и позволяет планово контролировать состояние памятника.

По такому же принципу скоро отреставрируют строение на пересечении улиц Алексея Толстого, Некрасовской и Максима Горького. Кирпичное здание состоит из корпуса бани переменной этажности (от двух до трех) и башни. Оконные проемы выделены наличниками, пишет Сова.

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