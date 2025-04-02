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В Самарской области выстроена комплексная система помощи людям с РАС и их семьям

2 апреля 2025 12:53
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В Самарской области выстроена комплексная система помощи людям с РАС и их семьям

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В этот день по всему миру проходят акции, направленные на поддержку людей с расстройствами аутистического спектра и их близких. В Самарской области выстроена комплексная система помощи, включающая раннюю диагностику, медицинское сопровождение, социальную реабилитацию и образование.

Выжидательная тактика недопустима, отмечают эксперты. Важно как можно раньше заметить особенности в развитии ребёнка и обратиться к специалистам. Родители могут самостоятельно пройти скрининговый тест M-CHAT R/F, рекомендованный Клиническими рекомендациями по РАС (ссылка на тест: https://solnechnymir.ru//diagnostics/mchat/). Результаты не ставят диагноз, но помогают понять, находится ли ребёнок в группе риска. Своевременные занятия с ребёнком помогают минимизировать сложные состояния, а в некоторых случаях – даже снять диагноз.

Особое внимание детям с РАС и семьям, воспитывающим таких ребят, уделяет институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка. Благодаря Стратегической программе «Сопровождение через всю жизнь» в нашей стране сейчас создаётся уникальная система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на всех этапах: от детского сада до трудоустройства.

 «В рамках программы проведено обучение для более 5000 родителей и представителей родительских сообществ, 2800 специалистов прошли курс по деликатной коммуникации с ребятами с РАС и другими ментальными особенностями. Нами при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации разработана типовая региональная программа по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями», — рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

При создании программы был учтен опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций нашей страны.

Результатом должны стать видимые изменения в жизни детей и взрослых с аутизмом в учёбе и в быту, в работе и отдыхе. Анализ этих перемен позволит распространить действие программы и на другие регионы нашей страны.

«Чтобы люди с аутизмом жили полноценно, нужно не только развивать их социальные навыки, но и менять отношение общества. Все двери должны быть для них открыты», – подчеркивает руководитель направления «Ментальное здоровье» программы Игорь Шпицберг.

В Самарской области действует межведомственная модель помощи людям с РАС. В рамках проекта ПФО «Ментальное здоровье» в регионе с 2019 года проводятся мероприятия по раннему выявлению, оказанию комплексной помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям. В случае наличия особенностей поведения у ребенка педиатр детской поликлиники направляет его на обследования к узким специалистам. При необходимости организуют телемедицинские консультации, в том числе с ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева».

В Самаре планируется открытие Центра помощи детям с ментальными нарушениями, который будет осуществлять диагностику и лечение РАС у детей и подростков.

Социально-реабилитационную помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья оказывают 11 реабилитационных центров и 13 отделений Центра диагностики и консультирования Самарской области. Работает Центр дневного пребывания и социальной занятости «Шаг вперед».

В системе образования Самарской области функционируют 15 организаций, оказывающих услуги ранней помощи детям и воспитывающим их семьям.

Благодаря консолидации усилий педагогов и родителей более 80% детей после служб ранней помощи продолжают обучение в дошкольных образовательных учреждениях. Сегодня почти 400 обучающихся с РАС осваивают программы дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности. В общеобразовательных организациях обучаются 628 детей с РАС. Кроме того, в регионе функционируют 6 специальных ресурсных классов для таких ребят. Программы профессионального обучения осваивают 13 человек.

В рамках распространения информации об аутизме на площадке Самарского областного Центра специального образования ежегодно проводится Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Во время мероприятия транслируются лучшие практики поддержки людей с аутизмом и их семей, проходят профессиональные дискуссии с участием ведущих российских экспертов, мастер-классы.

Также ежегодно проходит акция «Зажги синим», направленная на информирование общественности о расстройствах аутистического спектра, на привлечение внимания к проблеме аутизма – проводятся информационные встречи, разрабатываются и распространяются тематические буклеты, оформляются информационные стенды.

Полезную информацию для родителей и специалистов, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном ТГ-канале направления «Ментальное здоровье «Сопровождение через всю жизнь» (https://t.me/mental_health_soprovozdenie).

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